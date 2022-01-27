Американец из Китая порвал отель в виде гитары, выиграв миллион в крупном турнире

Алекс Йен выиграл первый крупный турнир в своей карьере / Фото: WSOP

Неделю назад стартовал юбилейный, 20-ый, сезон World Poker Tour. Первое крупное событие Lucky Hearts Poker Open принял отель Seminole Hard Rock во Флориде.

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Бай-ин соревнования составил 3500 долларов, а большой интерес игроков заставил сделать сразу два стартовых дня. Всего же на ивент зарегистрировалось 1928 покеристов.

В событии приняли участие и звездные гости, которые попали в список 248 призеров. Звезда NFL Калаис Кэмпбелл финишировал 191-ым (6,2К призовых), а скандальный боец ММА Колби Ковингтон за 102 место получил 8,4 тысячи.

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Сегодня ночью определился триумфатор Lucky Hearts Poker Open, чей призовой фонд составил 6,3 миллиона долларов при изначальной гарантии 2М. Им стал американец китайского происхождения Алекс Йен.

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В хедз-апе покерист одолел опытного шведа Антона Вигга и заработал аж 975,2 тысячи долларов. Это лучшие призовые Йена в карьере, поскольку до этого Алекс в общей сумме выиграл менее 400К.

Результаты финального стола Lucky Hearts Poker Open: