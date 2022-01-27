Американец из Китая порвал отель в виде гитары, выиграв миллион в крупном турнире

Алекс Йен выиграл первый крупный турнир в своей карьере / Фото: WSOP
Неделю назад стартовал юбилейный, 20-ый, сезон World Poker Tour. Первое крупное событие Lucky Hearts Poker Open принял отель Seminole Hard Rock во Флориде.
Бай-ин соревнования составил 3500 долларов, а большой интерес игроков заставил сделать сразу два стартовых дня. Всего же на ивент зарегистрировалось 1928 покеристов.
В событии приняли участие и звездные гости, которые попали в список 248 призеров. Звезда NFL Калаис Кэмпбелл финишировал 191-ым (6,2К призовых), а скандальный боец ММА Колби Ковингтон за 102 место получил 8,4 тысячи.
Сегодня ночью определился триумфатор Lucky Hearts Poker Open, чей призовой фонд составил 6,3 миллиона долларов при изначальной гарантии 2М. Им стал американец китайского происхождения Алекс Йен.
В хедз-апе покерист одолел опытного шведа Антона Вигга и заработал аж 975,2 тысячи долларов. Это лучшие призовые Йена в карьере, поскольку до этого Алекс в общей сумме выиграл менее 400К.
Результаты финального стола Lucky Hearts Poker Open:
- Алекс Йен – 975,2 тыс. долларов
- Антон Вигг – 650,1 тыс. долларов
- Даниэль Лазрус – 482,3 тыс. долларов
- Николас Вердерамо – 361,1 тыс. долларов
- Джошуа Кей – 272,8 тыс. долларов
- Омар Лахдари – 208 тыс. долларов