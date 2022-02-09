Александр Овечкин стал победителем турнира по покеру. Где и сколько выиграл россиянин

Александр Овечкин выиграл 25,5 тысячи в покер

На днях в одном из онлайн-румов завершил серию нокаут-турниров KO Week. В них неплохо выступили украинские покеристы.

Всего было проведено 65 событий с самыми разными бай-инами – от 5 до 5200 долларов. В одном из ивентов победителем стал украинец пол ником NoSongName. Игрок не пожалел 55 долларов и получил за победу в ивенте по Омахе 4,8 тысячи.

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Также выиграл турнир и goshaleg, который залетел в ивент за 320 долларов и заработал в итоге 17,2 тысячи долларов. Кроме того, отличился и россиянин с довольно спортивной фамилией Александр Овечкин.

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Покерист под ником edyvpakistan занял первое место в турнире Bounty Builder с бай-ином 530 долларов. Это позволило ему поднять 25,5 тысячи. Впрочем, это далеко не лучшее достижение полного тезки известного хоккеиста.

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В прошлом году Овечкин триумфовал в Главном событии EPT в онлайне, что пополнило его банкролл на 79 тысяч долларов. В офлайне же его успехи не такие громкие – всего 44 с лишним тысячи дохода за всю карьеру.