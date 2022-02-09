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Олександр Овечкін став переможцем турніру з покеру. Де і скільки виграв росіянин

Анатолій Дерека
9 лютого, 19:33
Покерист зумів стати найкращим в одному з онлайн-івентів серії KO Week, заробивши понад 25 тисяч доларів

Олександр Овечкін виграв 25,5 тисяч у покер

Днями в одному з онлайн-румов завершив серію нокаут-турнірів KO Week. Вони непогано виступили українські покеристи.

Всього було проведено 65 подій з різними бай-інами – від 5 до 5200 доларів. В одному з івентів переможцем став українець полником NoSongName. Гравець не пошкодував 55 доларів і отримав за перемогу в івенті по Омаху 4,8 тисячі.

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Також виграв турнір і goshaleg, який залетів до івенту за 320 доларів і заробив у підсумку 17,2 тисячі доларів. Крім того, відзначився і росіянин із досить спортивним прізвищем Олександр Овечкін.

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Покерист під ніком edyvpakistan посів перше місце у турнірі Bounty Builder з бай-іном 530 доларів. Це дозволило йому підняти 25,5 тисяч. Втім, це далеко не найкраще досягнення повного тезки відомого хокеїста.

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Минулого року Овечкін тріумфував у Головній події EPT в онлайні, що поповнило його банкрол на 79 тисяч доларів. В офлайні ж його успіхи не такі гучні – лише 44 тисячі доходів за всю кар'єру.