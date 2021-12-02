3 декабря 17:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
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Севилья --
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Главная Игра Новости покера

А спать когда? Амбициозный телеведущий собрался провести 50 часов стрима без перерыва

Анатолий Дерека
2 декабря, 20:10
Майкл Лонкар намерен попасть в Книгу рекордов Гиннеса за установление рекорда по длительности покерного стрима

Майкл Лонкар замахнулся на покерный рекорд

Многие покеристы помешаны не только на победах в ивентах, но и на установлении различных рекордов. Так, к примеру, на днях стример из Литвы установил рекорд по самому быстрому проведению тысячи часов в онлайне.

На другой стриминговый рекорд посягнул американский ведущий и блогер Майкл Лонкар. Стример поставил перед собой за цель – провести 50 часов непрерывного стрима на Twitch без задержек. В анонсе парень объяснил причины такого желания.

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"С момента начала стриминга я три года мечтал зарядить такой марафон и на этих выходных, наконец, это случится! Момент идеальный!

В воскресенье стартует OSS с кучей классных турниров прямо с утра. Детали я сообщу позже, а пока же меня волнует только один вопрос: как много кофе и энергетиков мне понадобится, чтобы справиться?"

Ожидается, что марафон стартует 4 декабря и охватит аж 20 турниров серии. Отметим, что предыдущий рекорд принадлежит сразу двум покеристам – Бену Спрэггу и Тому Маансвинкелю. В 2019 году каждый из них провисел на стриме по 24 часа. Однако первым это сделал Том и попал в Книгу рекордов Гиннесса.