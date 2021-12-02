А спать когда? Амбициозный телеведущий собрался провести 50 часов стрима без перерыва

Майкл Лонкар замахнулся на покерный рекорд

Многие покеристы помешаны не только на победах в ивентах, но и на установлении различных рекордов. Так, к примеру, на днях стример из Литвы установил рекорд по самому быстрому проведению тысячи часов в онлайне.

На другой стриминговый рекорд посягнул американский ведущий и блогер Майкл Лонкар. Стример поставил перед собой за цель – провести 50 часов непрерывного стрима на Twitch без задержек. В анонсе парень объяснил причины такого желания.

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"С момента начала стриминга я три года мечтал зарядить такой марафон и на этих выходных, наконец, это случится! Момент идеальный! В воскресенье стартует OSS с кучей классных турниров прямо с утра. Детали я сообщу позже, а пока же меня волнует только один вопрос: как много кофе и энергетиков мне понадобится, чтобы справиться?"

Ожидается, что марафон стартует 4 декабря и охватит аж 20 турниров серии. Отметим, что предыдущий рекорд принадлежит сразу двум покеристам – Бену Спрэггу и Тому Маансвинкелю. В 2019 году каждый из них провисел на стриме по 24 часа. Однако первым это сделал Том и попал в Книгу рекордов Гиннесса.