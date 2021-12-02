А спати коли? Амбітний телеведучий зібрався провести 50 годин стріму без перерви

Майкл Лонкар замахнувся на покерний рекорд

Багато покеристів схиблені не лише на перемогах в івентах, а й на встановленні різних рекордів. Так, наприклад, днями стример із Литви встановив рекорд з найшвидшого проведення тисячі годин в онлайні.

На інший стрімінговий рекорд зазіхнув американський ведучий та блогер Майкл Лонкар. Стрімер поставив собі за мету – провести 50 годин безперервного стриму на Twitch без затримок. В анонсі хлопець пояснив причини такого бажання.

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"З моменту початку стрімінгу я три роки мріяв зарядити такий марафон і цих вихідних, нарешті, це станеться! Момент ідеальний! У неділю стартує OSS із купою класних турнірів прямо з ранку. Деталі я повідомлю пізніше, а поки мене хвилює лише одне питання: як багато кави та енергетиків мені знадобиться, щоб впоратися?"

Очікується, що марафон стартує 4 грудня та охопить аж 20 турнірів серії. Зазначимо, що попередній рекорд належить одразу двом покеристам – Бену Спреггу та Тому Маансвінкелю. У 2019 році кожен із них провисів на стрімі по 24 години. Однак першим це зробив Том і потрапив до Книги рекордів Гіннеса.