3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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А спати коли? Амбітний телеведучий зібрався провести 50 годин стріму без перерви

Анатолій Дерека
2 грудня, 20:10
Майкл Лонкар має намір потрапити до Книги рекордів Гіннеса за встановлення рекорду за тривалістю покерного стріму

Майкл Лонкар замахнувся на покерний рекорд

Багато покеристів схиблені не лише на перемогах в івентах, а й на встановленні різних рекордів. Так, наприклад, днями стример із Литви встановив рекорд з найшвидшого проведення тисячі годин в онлайні.

На інший стрімінговий рекорд зазіхнув американський ведучий та блогер Майкл Лонкар. Стрімер поставив собі за мету – провести 50 годин безперервного стриму на Twitch без затримок. В анонсі хлопець пояснив причини такого бажання.

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"З моменту початку стрімінгу я три роки мріяв зарядити такий марафон і цих вихідних, нарешті, це станеться! Момент ідеальний!

У неділю стартує OSS із купою класних турнірів прямо з ранку. Деталі я повідомлю пізніше, а поки мене хвилює лише одне питання: як багато кави та енергетиків мені знадобиться, щоб впоратися?"

Очікується, що марафон стартує 4 грудня та охопить аж 20 турнірів серії. Зазначимо, що попередній рекорд належить одразу двом покеристам – Бену Спреггу та Тому Маансвінкелю. У 2019 році кожен із них провисів на стрімі по 24 години. Однак першим це зробив Том і потрапив до Книги рекордів Гіннеса.