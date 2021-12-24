26 грудня 17:00 Онлайн
Манчестер Сіті --
Лестер --
26 грудня 19:30 Онлайн
Астон Вілла --
Челсі --
27 грудня 22:00 Онлайн
Ньюкасл --
Манчестер Юнайтед --
28 грудня 22:00 Онлайн
Лестер --
Ліверпуль --
29 грудня 21:30 Онлайн
Челсі --
Брайтон --
29 грудня 22:15 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Сіті --
1 січня 2022 14:30 Онлайн
Арсенал --
Манчестер Сіті --
2 січня 2022 18:30 Онлайн
Челсі --
Ліверпуль --
3 січня 2022 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхемптон --
6 січня 2022 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 січня 2022 19:30 Онлайн
Мілан --
Рома --
6 січня 2022 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполі --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Новини покеру

Спекотна красуня відзначила Різдво у Лас-Вегасі в апетитному костюмі Санти (фото)

Андрій Трофімов
24 грудня, 13:50
Американська покеристка Кейт Ліндсі круто відірвалася з друзями та чоловіком на різдвяній вечірці у "місті гріхів"

Кріс Мурман та Кейт Ліндсі відсвяткували Різдво у Лас-Вегасі / Фото: Instagram Кейт Ліндсі

Завтра у Європі та США відзначається Різдво. Покеристи також не пропускають святкування світлого свята, адже ближче до кінця року турніри вже повертаються.

Так, одна з найгарячіших покеристок Кейт Ліндсі вже встигла відзначитися на різдвяній вечірці у Лас-Вегасі. Дівчина пішла в один із місцевих барів в апетитному костюмі Санта-Клауса.

Реклама

На тусовку Кейт вирушила з подругами, а також своїм чоловіком Крісом Мурманом. Англієць також є відомим покеристом, входячи до ТОП-200 найуспішніших гравців в історії. Його загальний прибуток від покеру становить 6,2 мільйона доларів.

Реклама

Зазначимо, що Мурман познайомився зі своєю обраницею на одному з турнірів покеру в США. Кейт сама любить пограти в покер, проте до зустрічі з Крісом це було для неї більше як хобі.

Реклама

Читайте також: Гаряча Кейт Ліндсі виграла 40 тисяч доларів на турнірі у Лас-Вегасі

Усього за кар'єру Кеті заробила трохи більше ніж півмільйона американських грошей. Також дівчина працює в індустрії моди, а також веде свій блог про одяг, макіяж та манікюр.

Також Ліндсі активно веде сторінку в Instagram, на яку підписалося майже 5 тисяч фоловерів. Дівчина не тільки ділиться професійним контентом зі світу покеру та краси, але й активно подорожує світом.