Зідан або "манкуніанські серця". Хто рятуватиме Манчестер Юнайтед після відходу Сульшера

Зідан, Каррік та Роджерс претендують на посаду головного тренера Манчестер Юнайтед

Вчора Манчестер Юнайтед крупно поступився Вотфорду в матчі чемпіонату Англії. Це спричинило те, що сьогодні Уле-Гуннар Сульшер був звільнений з посади головного тренера команди.

У найближчих іграх виконувати обов'язки наставника МЮ ексасистент норвежця Майкл Каррік. Проте клуб шукає постійного тренера як мінімум до кінця сезону. Тим часом букмекери назвали своїх фаворитів на посаду наступного повноцінного наставника манкуніанців.

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Майкл Каррік і Уле-Гуннар Сульшер / Фото: Reuters

На їхню думку, головним фаворитом на цю посаду є екснаставник Реалу Зінедін Зідан. Коефіцієнт приходу француза на "Олд Траффорд" становить 2.80. Нагадаємо, що легенда мадридців залишив посаду головного тренера "бланкос" у травні цього року і поки що залишається без роботи.

Зинедин Зидан. Фото: REUTERS/Javier Barbancho

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Другим фаворитом вважається сам Майкл Каррік. Експерти припускають, що англієць проявить себе в клубі і буде позбавлений приставки в.о., як це нещодавно було зроблено з Олександром Петраковим. Коефіцієнт на Карріка – 4.40.

Тренер "Лестера" Брендан Роджерс / Фото: AFP

Ще одним можливим кандидатом на посаду спадкоємця Сульшера є нинішній тренер Лестера Брендан Роджерс. Імовірність приходу екснаставника Суонсі, Ліверпуля та Селтіка оцінюється у 6.00. Також у списку кандидатів на посаду наставника МЮ є й інші іменитіші фахівці:

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Даррен Флетчер – 7.00

Маурісіо Почеттіно – 17.00

Лоран Блан – 20.00

Дієго Сімеоне – 30.00

Луїс Енріке – 35.00

Рафаель Бенітес – 50.00

Массиміліано Алегрі – 50.00

Юліан Нагельсман – 50.00

Арсен Венгер – 50.00

Гарет Саутгейт – 50.00

Йоахім Лев – 50.00

Хулен Лопетегі – 50.00

Сульшер працював у клубі з грудня 2018 року. Під керівництвом норвежця англійський клуб не виграв жодного трофею, проте минулого сезону дійшов до фіналу Ліги Європи, де поступився Вільярреалу в серії пенальті. цей Манчестер Юнайтед йде на сьомому місці в АПЛ, відстаючи від топ-четвірки на 6 очок.

Як МЮ поступився Вільярреалу у серії пенальті: