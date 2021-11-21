Зидан или "манкунианские сердца". Кто будет спасать Манчестер Юнайтед после ухода Сульшера

Зидан, Каррик и Роджерс претендуют на пост главного тренера Манчестер Юнайтед
Вчера Манчестер Юнайтед крупно уступил Уотфорду в матче чемпионата Англии. Это стало причиной того, что сегодня Уле-Гуннар Сульшер был уволен с поста главного тренера команды.
В ближайших играх исполнять обязанности наставника МЮ будет экс-ассистент норвежца Майкл Каррик, однако клуб ищет постоянного тренера как минимум до конца сезона. Тем временем, букмекеры назвали своих фаворитов на пост следующего полноценного наставника манкунианцев.
По их мнению, главным фаворитом на этот пост является экс-наставник Реала Зинедин Зидан. Коэффициент на приход француза на "Олд Траффорд" составляет 2.80. Напомним, что легенда мадридцев покинул пост главного тренера "бланкос" в мае этого года и пока остается без работы.
Вторым фаворитом считается сам Майкл Каррик. Эксперты предполагают, что англичанин проявит себя в клубе и будет лишен приставки и.о., как это недавно было сделано с Александром Петраковым. Коэффициент на Каррика – 4.40.
Еще одним возможным кандидатом на пост наследника Сульшера является нынешний тренер Лестера Брендан Роджерс. Вероятность прихода экс-наставника Суонси, Ливерпуля и Селтика оценивается в 6.00. Также в списке кандидатов на должность наставника МЮ есть и другие более именитые специалисты:
- Даррен Флетчер – 7.00
- Маурисио Почеттино – 17.00
- Лоран Блан – 20.00
- Диего Симеоне – 30.00
- Луис Энрике – 35.00
- Рафаэль Бенитес – 50.00
- Массимилиано Аллегри – 50.00
- Юлиан Нагельсман – 50.00
- Арсен Венгер – 50.00
- Гарет Саутгейт – 50.00
- Йоахим Лев – 50.00
- Хулен Лопетеги – 50.00
Сульшер работал в клубе с декабря 2018 года. Под руководством норвежца английский клуб не выиграл ни одного трофея, однако в прошлом сезоне дошел до финала Лиги Европы, где уступил Вильярреалу в серии пенальти. На данный момент Манчестер Юнайтед идет на седьмом месте в АПЛ, отставая от топ-четверки на 6 очков.
Как МЮ уступил Вильярреалу в серии пенальти: