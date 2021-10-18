17 жовтня 14:00
Минай 0
Десна 0
17 жовтня 19:30
Олександрія 1
Ворскла 2
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Головна Гра Кіберспорт

Страшна смерть! Російського спортсмена знайшли голим і закривавленим біля гаражів

Андрій Трофімов
18 жовтня, 12:55
23-річний Олексій Малишев загинув в Ленінградській області за загадкових обставин. Експерти вважають, що хлопець помер від падіння з висоти

Олексій Малишев загинув в Ленінградській області

Кіберспортсмена із Санкт-Петербурга Олексія Малишева зі студентської команди Політеху знайшли мертвим. Хлопець лежав біля гаражів закривавленим без одягу. Поруч були дві пластикові пляшки, порожня пачка цигарок і капці.

У Малишева діагностували травми, характерні для падіння з висоти. Невідомо, як він отримав серйозні пошкодження і чому опинився один за містом в Ленінградській області.

23-річного Олексія госпіталізували в Гатчинську лікарню, але не змогли врятувати. Гравець був капітаном студентської команди Політеху з Dota 2, CS:GO та PUBG Mobile.

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В її складі Малишев став триразовим чемпіоном Всеросійської студентської ліги та володарем золота міжнародного турніру WCAA 2020 International University Competition, який проходив в китайському Даляні.

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