17 октября 14:00
Минай 0
Десна 0
17 октября 19:30
Александрия 1
Ворскла 2
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
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Челси --
Мальме --
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Жуткая смерть! Российского спортсмена нашли голым и окровавленным возле гаражей

Андрей Трофимов
18 октября, 12:55
23-летний Алексей Малышев погиб в Ленинградской области при загадочных обстоятельствах. Эксперты считают, что парень умер от падения с высоты

Алексей Малышев погиб в Ленинградской области

Киберспортсмена из Санкт-Петербурга Алексея Малышева из студенческой команды Политеха нашли мертвым. Парень лежал возле гаражей окровавленным без одежды. Рядом лежали две пластиковые бутылки, пустая пачка сигарет и тапочки.

У Малышева диагностировали травмы, характерные для падения с высоты. Неизвестно, как он получил серьезные повреждения и почему оказался один за городом в Ленинградской области.

23-летнего Алексея госпитализировали в Гатчинскую больницу, но не смогли спасти. Игрок был капитаном студенческой команды Политеха по Dota 2, CS:GO и PUBG Mobile.

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В ее составе Малышев стал трехкратным чемпионом Всероссийской студенческой лиги и обладателем золота международного турнира WCAA 2020 International University Competition, который проходил в китайском Даляне.

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