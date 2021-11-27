27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Закарпатська реабілітація після Ліги чемпіонів. Які шанси у Динамо в грі з Минаєм?

Анатолій Дерека
27 листопада, 11:50
Кияни достроково вилетіли з єврокубків, однак у чемпіонаті України тримаються нагорі турнірної таблиці разом із Шахтарем

Динамо має намір утримати лідерство в УПЛ після звітного туру / Фото: официальный сайт УПЛ

Сьогодні відбудеться поєдинок 16-го туру чемпіонату України з футболу за участю чинного чемпіона України. Київське Динамо зіграє на виїзді проти Минаю. Зустріч проходитиме в Ужгороді на стадіоні "Авангард". Початок – о 14:00.

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Онлайн-трансляція матчу Минай – Динамо буде доступна у нас на сайті. Тим часом букмекери назвали фаворита у закарпатській битві.

На їхню думку, явним фаворитом зустрічі є команда Мірчі Луческу. Ставки на перемогу господарів приймаються за 1.13, тоді як на підопічних Леонова виставлено коефіцієнт 24.00. Нічия ж оцінюється приблизно в 7.80.

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Також експерти не сумніваються, що у матчі буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить всього 1.55, тоді як на "менше" можна поставити за 2.40.

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Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події аж 2.76. Крім того, букмекери визначили найімовірніших авторів голів:

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  • Віктор Циганков – 1.65
  • Віталій Буяльський – 2.00
  • Денис Гармаш – 2.00
  • Вітіньо – 2.20
  • Ілля Шкурін – 2.55
  • Карлос Де Пена – 3.55
  • Микола Шапаренко – 3.55
  • Сергій Сидорчук – 3.55
  • Олег Вишневський – 4.50
  • Рустам Ахмедзаде – 6.50
  • Дмитро Білоног – 6.50

Якщо ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:

  • буде пенальті – 2.80
  • червона картка – 3.70
  • Динамо виграє у 4 і більше голи – 3.85
  • гол у перші 10 хвилин – 4.30
  • Минай не програє – 5.80
  • один із гравців оформить хет-трик – 9.00

Команди перебувають на різних полюсах турнірної таблиці чемпіонату України. Кияни ділять перше місце із Шахтарем, випереджаючи принципового суперника лише за різницею м'ячів.

Минай же б'ється за виживання і йде на 14-му місці (зона плей-аут). Щоправда, Інгулець має стільки ж балів (10), але зіграв менше на матч. Щоправда, до рятівної зони (12-те місце) лише три бали.

У першому колі команди проводили зустріч на НСК "Олімпійський" у серпні і тоді Динамо впевнено здолало Минай із рахунком 2:0. Голами відзначилися Буяльський та Рамірес.

До слова, у першому колі закарпатці вже відбирали очки у фаворитів. У гостях Минай відібрав очки у Зорі (1:1), а потім удома зіграв унічию з Шахтарем з тим самим рахунком.