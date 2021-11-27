Закарпатская реабилитация после Лиги чемпионов. Какие шансы у Динамо в игре с Минаем?

Динамо намерено удержать лидерство в УПЛ после отчетного тура / Фото: официальный сайт УПЛ

Сегодня состоится поединок 16-го тура чемпионата Украины по футболу с участием действующего чемпиона Украины. Киевское Динамо сыграет на выезде против Миная. Встреча пройдет в Ужгороде на стадионе "Авангард". Начало – в 14:00.

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Онлайн-трансляция матча Минай – Динамо будет доступна у нас на сайте. Тем временем букмекеры назвали фаворита в закарпатской битве.

По их мнению, явным фаворитом встречи является команда Мирчи Луческу. Ставки на победу хозяев принимаются за 1.13, тогда как на подопечных Леонова выставлен коэффициент 24.00. Ничья же оценивается примерно в 7.80.

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Также эксперты не сомневаются, что в матче будет много голов. Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет всего 1.55, тогда как на "меньше" можно поставить за 2.40.

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Если же вы верите в то, что обе команды забьют, вероятность такого события аж 2.76. Кроме того, букмекеры определили наиболее вероятных авторов голов:

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Виктор Цыганков – 1.65

Виталий Буяльский – 2.00

Денис Гармаш – 2.00

Витиньо – 2.20

Илья Шкурин – 2.55

Карлос Де Пена – 3.55

Николай Шапаренко – 3.55

Сергей Сидорчук – 3.55

Олег Вишневский – 4.50

Рустам Ахмедзаде – 6.50

Дмитрий Билоног – 6.50

Если же вы любите высокие ставки, вот вам подбор интересных котировок с коэффициентом выше 2.50:

будет пенальти – 2.80

красная карточка – 3.70

Динамо выиграет в 4 и больше гола – 3.85

гол в первые 10 минут – 4.30

Минай не проиграет – 5.80

один из игроков оформит хет-трик – 9.00

Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы чемпионата Украины. Киевляне делят первое место с Шахтером, опережая принципиального соперника лишь по разнице мячей.

Минай же борется за выживание и на данный момент идут на 14 месте (зона плей-аут). Правда, Ингулец имеет столько же баллов (10), но сыграл на матч меньше. Правда, до спасительной зоны (12 место) всего три балла.

В первом круге команды проводили встречу на НСК "Олимпийский" в августе и тогда Динамо уверенно одолело Минай со счетом 2:0. Голами отметились Буяльский и Рамирес.

К слову, в первом круге закарпатцы уже отбирали очки у фаворитов. В гостях Минай отобрал очки у Зари (1:1), а затем дома сыграл вничью с Шахтером с тем же счетом.