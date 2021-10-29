За рік гральний бізнес приніс до бюджету України понад 1,3 мільярда гривень

Круглий стіл представників грального бізнесу України / Фото: Ukranews

Сьогодні у Києві відбувся круглий стіл "Актуальні тенденції розвитку грального бізнесу в Україні". Участь у заході взяли представники провідних компаній на ринку, а також Комісії з регулювання азартних ігор.

Глава Ukrainian Gambling Council Антон Кучухіде розповів, що за рік роботи КРАІЛ держава отримала 1,3 млрд гривень лише у вигляді ліцензійних платежів. А за проєктом бюджету на 2022 рік буде закладено той самий принцип, що доходи від КРАІЛ у рази перевищуватимуть витрати.

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До речі, перший заступник голови Консультаційно-експертної ради КРАІЛ Борис Баум розповів про ухвалення законопроєкту про оподаткування грального бізнесу. За його словами, рішення буде ухвалене Верховною Радою вже наступного місяця.

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"Хочу сказати, за моєю інформацією, голосування відбудеться в середині листопада. Багато податків винесено цього сесійного тижня. Нам головне, щоб до кінця року це сталося. Думаю, воно і відбудеться.

Також учасники обговорили важливу тему – пропаганда відповідальної гри. Зокрема директор PokerMatch.ua Віктор Кириченко відзначив важливість дотримання принципів відповідальної гри та закликав усіх гравців на ринку наслідувати їх приклад.

"Зараз дуже гостро стоїть питання запровадження принципів відповідальної гри. Наша компанія активно вивчає це питання. Проводитимемо профілактичні заходи для уникнення негативних наслідків.