30 жовтня 14:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
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Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
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За рік гральний бізнес приніс до бюджету України понад 1,3 мільярда гривень

Андрій Трофімов
29 жовтня, 19:35
На круглому столі учасники гемблінг-індустрії підбили перші підсумки року та обговорили важливість пропаганди відповідальної гри

Круглий стіл представників грального бізнесу України / Фото: Ukranews

Сьогодні у Києві відбувся круглий стіл "Актуальні тенденції розвитку грального бізнесу в Україні". Участь у заході взяли представники провідних компаній на ринку, а також Комісії з регулювання азартних ігор.

Глава Ukrainian Gambling Council Антон Кучухіде розповів, що за рік роботи КРАІЛ держава отримала 1,3 млрд гривень лише у вигляді ліцензійних платежів. А за проєктом бюджету на 2022 рік буде закладено той самий принцип, що доходи від КРАІЛ у рази перевищуватимуть витрати.

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До речі, перший заступник голови Консультаційно-експертної ради КРАІЛ Борис Баум розповів про ухвалення законопроєкту про оподаткування грального бізнесу. За його словами, рішення буде ухвалене Верховною Радою вже наступного місяця.

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"Хочу сказати, за моєю інформацією, голосування відбудеться в середині листопада. Багато податків винесено цього сесійного тижня. Нам головне, щоб до кінця року це сталося. Думаю, воно і відбудеться.

Також учасники обговорили важливу тему – пропаганда відповідальної гри. Зокрема директор PokerMatch.ua Віктор Кириченко відзначив важливість дотримання принципів відповідальної гри та закликав усіх гравців на ринку наслідувати їх приклад.

"Зараз дуже гостро стоїть питання запровадження принципів відповідальної гри. Наша компанія активно вивчає це питання. Проводитимемо профілактичні заходи для уникнення негативних наслідків.

Хотіли б визначити можливий вектор стратегії просування принципів відповідальної гри в покері. У планах компанії запустити масштабну соціальну кампанію, спрямовану пропаганду відповідальної гри.

Проводитимемо соціальні івенти та розповідатимемо користувачам про такі принципи. Ми хочемо, щоб люди сприймали покер насамперед як спосіб цікаво провести дозвілля, а не як засіб для заробітку.