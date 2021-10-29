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Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
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Вольфсбург --
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За год игорный бизнес принес в бюджет Украины более 1,3 миллиарда гривен

Андрей Трофимов
29 октября, 19:35
На круглом столе участники гэмблинг-индустрии подвели первые итоги года и обсудили важность пропаганды ответственной игры

Круглый стол представителей игорного бизнеса Украины / Фото: Ukranews

Сегодня в Киеве состоялся круглый стол "Актуальные тенденции развития игорного бизнеса в Украине". Участие в мероприятии приняли представители ведущих компаний на рынке, а также Комиссии по регулированию азартных игр.

Глава Ukrainian Gambling Council Антон Кучухидзе рассказал, что за год работы КРАИЛ государство получило 1,3 млрд гривен только в виде лицензионных платежей. А по проекту бюджета на 2022 год будет заложен тот же принцип, что доходы от КРАИЛ будут в разы превышать затраты.

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К слову, первый заместитель главы Консультационно-экспертного совета КРАИЛ Борис Баум рассказал о принятии законопроекта о налогообложении игорного бизнеса. По его словам, решение будет принято Верховной Радой уже в следующем месяце.

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"Хочу сказать, по моей информации, голосование состоится в середине ноября. Много налогов вынесено на эту сессионную неделю. Нам главное, чтобы до конца года это произошло. Думаю, оно и произойдет.

Также участники обсудили важную тему – пропаганду ответственной игры. В частности директор PokerMatch.ua Виктор Кириченко отметил важность соблюдения принципов ответственной игры и призвал всех игроков на рынке следовать их примеру.

"Сейчас очень остро стоит вопрос внедрения принципов ответственной игры. Наша компания активно изучает этот вопрос. Будем проводить профилактические меры для избежания негативных последствий.

Хотели бы обозначить возможный вектор стратегии продвижения принципов ответственной игры в покере. В планах компании запустить масштабную социальную кампанию, направленную на пропаганду ответственной игры.

Будет проводить социальные ивенты и рассказывать пользователям о таких принципах. Мы хотим, чтобы люди воспринимали покер прежде всего, как способ интересно провести досуг, а не как средство для заработка".