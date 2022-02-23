22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
8 березня 22:00
Баварія --
Зальцбург --
8 березня 22:00
Ліверпуль --
Інтер --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
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Яремчук проти непереможних: де дивитись матч Бенфіка – Аякс та хто фаворит

Анатолій Дерека
23 лютого, 07:46
Прогноз та список трансляцій матчу у Лізі чемпіонів. Аякс вирушить до столиці Португалії на перший матч 1/8 фіналу проти Бенфіки

Роман Яремчук битиметься проти найкращого бомбардира нинішньої ЛЧ Себастьяна Алле / Фото: Getty Images

Сьогодні, 23 лютого, пройдуть два матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. В одній із ігор дня зустрінуться Бенфіка та Аякс. Матч відбудеться в Лісабоні на стадіоні "Ештаді Да Луж". початок о 22:00.

Де дивитись матч Бенфіка – Аякс ? У прямій трансляції зустріч буде показана на Мегого. Тим часом, букмекери оцінили шанси команд на успіх.

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На думку Parimatch, Аякс є фаворитом зустрічі. Котирування на перемогу команди з Амстердаму рівні 1.76, тоді як на Бенфіку 4.50. Коефіцієнт на нічию становить 4.00. Імовірність підсумку матчу у відсотках:

  • перемога Бенфіки 22%
  • нічия 24%
  • перемога Аякса 54%

Що ж до проходу в 1/4 фіналу, то тут перевага Аякса ще більш переконлива 1.24 проти 4.30 на португальці. В процентах 77% на 23%. Зустріч у відповідь пройде в Амстердамі 15 березня.

Футболісти Аякса святкують вихід в плей-офф Ліги чемпіонів / Фото: REUTERS

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Аякс – одна із трьох команд, яка впевнено пройшла групу без втрат очок. При цьому на своєму шляху амстердамці залишили позаду не лише Спортинг із Бешикташем, а й Боруссію Дортмунд. У чемпіонаті команда тен Хага впевнено лідирує, випереджаючи ПСВ на п'ять очок.

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Бенфіка також зуміла створити сенсацію в групі, залишивши без плей-офф саму Барселону, а також випередивши київське Динамо. Втім, останнім часом справи португальців у чемпіонаті пішли на спад. Команда Яремчука виграла лише 4 зустрічі з останніх восьми та закріпилася на третьому місці, у 12 очках позаду лідера Порту.