Яремчук проти непереможних: де дивитись матч Бенфіка – Аякс та хто фаворит

Роман Яремчук битиметься проти найкращого бомбардира нинішньої ЛЧ Себастьяна Алле / Фото: Getty Images

Сьогодні, 23 лютого, пройдуть два матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. В одній із ігор дня зустрінуться Бенфіка та Аякс. Матч відбудеться в Лісабоні на стадіоні "Ештаді Да Луж". початок – о 22:00.

Де дивитись матч Бенфіка – Аякс ? У прямій трансляції зустріч буде показана на Мегого. Тим часом, букмекери оцінили шанси команд на успіх.

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На думку Parimatch, Аякс є фаворитом зустрічі. Котирування на перемогу команди з Амстердаму рівні 1.76, тоді як на Бенфіку – 4.50. Коефіцієнт на нічию становить 4.00. Імовірність підсумку матчу у відсотках:

перемога Бенфіки – 22%

нічия – 24%

перемога Аякса – 54%

Що ж до проходу в 1/4 фіналу, то тут перевага Аякса ще більш переконлива – 1.24 проти 4.30 на португальці. В процентах – 77% на 23%. Зустріч у відповідь пройде в Амстердамі 15 березня.

Футболісти Аякса святкують вихід в плей-офф Ліги чемпіонів / Фото: REUTERS

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Аякс – одна із трьох команд, яка впевнено пройшла групу без втрат очок. При цьому на своєму шляху амстердамці залишили позаду не лише Спортинг із Бешикташем, а й Боруссію Дортмунд. У чемпіонаті команда тен Хага впевнено лідирує, випереджаючи ПСВ на п'ять очок.

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Бенфіка також зуміла створити сенсацію в групі, залишивши без плей-офф саму Барселону, а також випередивши київське Динамо. Втім, останнім часом справи португальців у чемпіонаті пішли на спад. Команда Яремчука виграла лише 4 зустрічі з останніх восьми та закріпилася на третьому місці, у 12 очках позаду лідера Порту.