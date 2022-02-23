Яремчук против непобедимых: где смотреть матч Бенфика – Аякс и кто фаворит

Роман Яремчук сразится против лучшего бомбардира нынешней ЛЧ Себастьяна Алле / Фото: Getty Images

Сегодня, 23 февраля, пройдут два матча 1/8 финала Лиги чемпионов. В одной из игр дня встретятся Бенфика и Аякс. Матч состоится в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу Да Луж". Начало – в 22:00.

Где смотреть матч Бенфика – Аякс ? В прямой трансляции встреча будет показана на Мегого. Тем временем букмекеры оценили шансы команд на успех.

Реклама

По мнению Parimatch, Аякс является фаворитом встречи. Котировки на победу команды из Амстердама равны 1.76, тогда как на Бенфику –4.50. Коэффициент на ничью составляет 4.00. Вероятность итога матча в процентах:

победа Бенфики – 22%

ничья – 24%

победа Аякса –54%

Что же касается прохода в 1/4 финала, то здесь перевес Аякса еще более убедительный–1.24 против 4.30 на португальцев. В процентах – 77% на 23%. Ответная встреча пройдет в Амстердаме 15 марта.

Футболисты Аякса празднуют выход в плей-офф Лиги чемпионов / Фото: REUTERS

Реклама

Аякс – одна из трех команд, которая уверенно прошла группу без потерь очков. При этом на своем пути амстердамцы оставили позади не только Спортинг с Бешикташем, но и Боруссию Дортмунд. В чемпионате команда тен Хага уверенно лидирует, опережая ПСВ на пять очков.

Читайте также: Лондон готов принять финал Лиги чемпионов вместо России

Бенфика же также сумела сотворить сенсацию в группе, оставив без плей-офф саму Барселону, а также опередив киевское Динамо. Впрочем, в последнее время дела португальцев в чемпионате пошли на спад. Команда Яремчука выиграла лишь 4 встречи из последних восьми и закрепилась на третьем месте, в 12 очках позади лидера Порту.