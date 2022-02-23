Яремчук залишить Лігу чемпіонів: які шанси у Бенфіки зупинити Аякс

Роман Яремчук та його Бенфіка намагатимуться зупинити Аякс

У середу відбудуться два поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. В одному з поєдинків дня воюють Бенфіка та Аякс. В очікуванні гри пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

БЕНФІКА – АЯКС

23 лютого, середа, о 22:00, Мегого

Котирування Parimatch на результат: 4.60 – 4.00 – 1.76

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Єдина пара команд плей-офф турніру без представників топ-чемпіонатів. Лісабонці вийшли з групи, випередивши Барселону та київське Динамо, але поступившись лідерством Баварії.

Аякс став однією з найкращих команд групового раунду. Вони набрали 100% очок, двічі обігравши Спортінг, дортмундську Боруссію та Бешикташ. По суті, краще за них серед 32 учасників виявилася лише Баварія, яка забила на два голи більше і пропустила на два менше.

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Тренер Бенфіки Жорже Жезуш / Фото: Reuters

Взимку Бенфіку залишив тренер Жорже Жезуш, який і вивів її до плей-офф. Вже майже два місяці команда працює під керівництвом виконувача обов'язків Нельсона Веріссімо і найближчим часом очікується, що його замінить інший фахівець.

Хоча, у разі успіху у протистояннях із голландцями, ймовірно, ситуація може змінитися на користь нинішнього тренера. У чемпіонаті "орли" йдуть третіми, відстаючи від зони ЛЧ вже на шість очок. З обох кубків вилетіли. Тож сезон уже зараз виглядає провальним. Лукас Веріссімо і Сеферович у лазареті.

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Аякс – одноосібний лідер свого чемпіонату з перевагою над ПСВ у 5 очок. У них актуальна серія з десяти перемог поспіль. Поточного року не сталося жодної осічки. Втрати є, але не критичні – Іхаттарен, Клайбер, Лаб'яд та Броббі не зіграють.

ПРОГНОЗ: Амстердамці – фаворити пари, в їхньому проході у чвертьфінал не сумніваюся. У Лісабоні вони не програють. Чекаю, що заб'ють два голи (ІТБ 1,5), схиляюся до їхньої перемоги або результативної нічиєї.

Котирування Parimatch на ці результати: