15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
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Камбек Ліги чемпіонів: хто фаворит у парах 1/8 фіналу і де дивитись матчі

Анатолій Дерека
15 лютого, 12:03
Букмекери не вірять в іспанські команди, тоді як усі чотири представники Англії мають дружно пройти до чвертьфіналу. Розповідаємо про фаворитів плей-офф Ліги чемпіонів

Хто із цих зірок футболу пройде до чвертьфіналу? / Фото: Getty Images

Ліга чемпіонів повертається! Сьогодні пройдуть перші два поєдинки 1/8 фіналу – ПСЖ прийме Реал, а Манчестер Сіті вирушить у гості до Спортингу.

Ця стадія плей-офф триватиме цілий місяць, аж до 16 березня. Переможців восьми пар будуть визначені у двоматчевих дуелях та пройдуть у 1/4 фіналу.

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Тим часом букмекери оцінили шанси команд на подолання першого раунду плей-офф. Майже у всіх парах лідерами виступають команди, які у групі зайняли перші місця. Єдині винятки – пари Челсі та Лілля, а також ПСЖ та Реала.

ПАРА 1 2
Спортинг – Манчестер Сіті 12.501.05
ПСЖ – Реал 1.722.20
Інтер – Ліверпуль 3.901.28
Зальцбург – Баварія 12.501.05
Вільярреал – Ювентус 2.701.50
Челсі – Лілль 1.205.00
Бенфіка – Аякс 4.151.26
Атлетіко – Манчестер Юнайтед 2.161.74

Якщо брати у відсотковому співвідношенні, то шанси команд такі:

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ПАРА 1 2
Спортинг – Манчестер Сіті 9%91%
ПСЖ – Реал 56%44%
Інтер – Ліверпуль 25%75%
Зальцбург – Баварія 9%91%
Вільярреал – Ювентус 36%64%
Челсі – Лілль 80%20%
Бенфіка – Аякс 24%76%
Атлетіко – Манчестер Юнайтед 45%55%

Судячи з котирувань, у чвертьфіналі нам слід чекати усі чотири англійські команди і при цьому жодної іспанської. Щоправда, дуелі ПСЖ – Реал та Атлетико – Ман Юнайтед бачаться найбільш рівними серед усіх. Зазначимо, що всі матчі у прямій трансляції будуть показані на Мегого.

Нагадаємо, що минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став лондонський Челсі. У фіналі підопічні Томаса Тухеля мінімально обіграли Манчестер Сіті із Олександром Зінченком. Єдиний гол на рахунку Кая Хаверца.