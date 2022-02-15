Камбек Ліги чемпіонів: хто фаворит у парах 1/8 фіналу і де дивитись матчі

Хто із цих зірок футболу пройде до чвертьфіналу? / Фото: Getty Images

Ліга чемпіонів повертається! Сьогодні пройдуть перші два поєдинки 1/8 фіналу – ПСЖ прийме Реал, а Манчестер Сіті вирушить у гості до Спортингу.

Ця стадія плей-офф триватиме цілий місяць, аж до 16 березня. Переможців восьми пар будуть визначені у двоматчевих дуелях та пройдуть у 1/4 фіналу.

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Тим часом букмекери оцінили шанси команд на подолання першого раунду плей-офф. Майже у всіх парах лідерами виступають команди, які у групі зайняли перші місця. Єдині винятки – пари Челсі та Лілля, а також ПСЖ та Реала.

ПАРА 1 2 Спортинг – Манчестер Сіті 12.50 1.05 ПСЖ – Реал 1.72 2.20 Інтер – Ліверпуль 3.90 1.28 Зальцбург – Баварія 12.50 1.05 Вільярреал – Ювентус 2.70 1.50 Челсі – Лілль 1.20 5.00 Бенфіка – Аякс 4.15 1.26 Атлетіко – Манчестер Юнайтед 2.16 1.74

Якщо брати у відсотковому співвідношенні, то шанси команд такі:

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ПАРА 1 2 Спортинг – Манчестер Сіті 9% 91% ПСЖ – Реал 56% 44% Інтер – Ліверпуль 25% 75% Зальцбург – Баварія 9% 91% Вільярреал – Ювентус 36% 64% Челсі – Лілль 80% 20% Бенфіка – Аякс 24% 76% Атлетіко – Манчестер Юнайтед 45% 55%

Судячи з котирувань, у чвертьфіналі нам слід чекати усі чотири англійські команди і при цьому жодної іспанської. Щоправда, дуелі ПСЖ – Реал та Атлетико – Ман Юнайтед бачаться найбільш рівними серед усіх. Зазначимо, що всі матчі у прямій трансляції будуть показані на Мегого.

Нагадаємо, що минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став лондонський Челсі. У фіналі підопічні Томаса Тухеля мінімально обіграли Манчестер Сіті із Олександром Зінченком. Єдиний гол на рахунку Кая Хаверца.