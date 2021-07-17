Всупереч Борису Джонсону: найбільший британський покер-рум не відчиняться через "Дельта"-штам коронавірусу

Незважаючи на зняття ковідних заборон з 19 липня, покер-рум Dusk Till Dawn не планує відкриватися до нормалізації епідемічної ситуації

Покер-рум Dusk Till Dawn продовжить залишатися на карантині / Фото: Pokernews

На початку липня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон скасував усі ковідні обмеження для казино і покер-румів. Вже з 19 липня в країні можна відвідувати гральні заклади без масок і дотримання дистанції.

Проте не всі організації поспішають користуватися послабленням карантинних обмежень. Один з найбільших покер-румів Великої Британії Dusk Till Dawn не скористався можливістю відкритися в травні з обмеженнями. Тепер же господар закладу Роб Янг заявив, що і з 19 липня покер-рум не працюватиме.

Робиться це з метою безпеки гравців, щоб запобігти поширенню "Дельта"-штаму коронавірусу. На відміну від багатьох гральних закладів, Dusk Till Dawn не займається казино, а сконцентрований виключно на покері. У звичайному режимі зали руму можуть прийняти близько 500 осіб одночасно.

Варто зазначити, що тільки за останній день у Великій Британії зафіксовано 48,5 тисячі нових випадків зараження ковідом. У той же час в країні активно триває процес вакцинації. Вже 87% жителів отримали першу дозу, а 67% вакцинувалися повністю.