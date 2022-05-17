Разом до перемоги! З'явилася форма збірної України на Кубок націй (фото)

Форма збірної України на Кубок Націй з матч-покеру / Фото: PokerMatch

Незабаром у Північній Македонії відбудеться Кубок націй з матч-покеру, в якому зіграє і збірна України. Чемпіонат пройде з 23 по 27 травня у місті Гевгелія на кордоні з Грецією.

Наша команда втретє візьме участь на чемпіонаті світу та знову її титульним спонсором буде найбільший онлайн-рум країни PokerMatch. Напередодні турніру компанія розробила новий дизайн форми для збірної.

Реклама

Футболки та кофти виконані в чорному кольорі з двома горизонтальними синіми смугами та двома вертикальними жовтими. Також на екіпіруванні красується прапор України і надпис "До перемоги" ("To Victory").

Реклама

До складу нашої команди увійшли Артем Кобилінський, Ганна Мазно, Володимир Дрокін, Іванна Соя, Василь Забродський, Олександр Петрик та Ігор Котик.

Читайте також: 20 травня стартує серія покерних турнірів на допомогу Україні

Зазначимо, що наша збірна двічі підкорювала ЧС у матч-покері. Вперше Україна виступила на Кубку націй у 2019 році та виграла його. А за рік нашій команді вдалося захистити титул.