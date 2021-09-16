15 вересня 22:00
Манчестер Сіті 1
Лейпциг 2
15 вересня 22:00
Атлетіко 0
Порту 0
15 вересня 22:00
Ліверпуль 3
Мілан 2
15 вересня 22:00
Спортинг 1
Аякс 5
15 вересня 22:00
Інтер 0
Реал 1
15 вересня 22:00
Брюгге 1
ПСЖ 1
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Вікінги затопчуть козаків: букмекери шокують котируваннями на матч Зорі в Лізі Конференцій

Анатолій Дерека
16 вересня, 16:30
Луганська команда бачиться аутсайдером у виїзній битві проти чемпіона Норвегії Буде/Глімта

Віктор Скрипник / Фото: Reuters

Сьогодні стартує груповий раунд Ліги Конференцій 2021/2022. Представник України в особі луганської Зорі битиметься з норвезьким клубом Буде/Глімт. Поєдинок пройде в Буде на стадіоні "Аспміра". Початок – о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Буде-Глімт – Зоря пройде у нас на сайті. Тим часом букмекери визначили шанси команд на успіх у зустрічі.

На думку експертів, фаворитом матчу є норвезька команда. Коефіцієнт на тріумф Буде/Глімт становить 1.99, на перемогу Зорі – 3.60. Нічия ж оцінюється в 3.85.

У групі із Зорею і Буде/Глімтом виступають також Рома, очолювана португальцем Жозе Моурінью, і софійський ЦСКА. Паралельно з луганцями та норвежцями, вони проведуть свій матч в Римі.

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Нагадаємо, що це дебютний розіграш третього за рангом єврокубку УЄФА. За підсумками шести турів групового раунду переможці квартетів вийдуть в 1/8 фіналу турніру, а віцечемпіони груп змагатимуться в стиковому раунді з командами з Ліги Європи за вихід в 1/8 фіналу.

Зоря потрапила в груповий раунд Ліги конференцій після того, як в плей-офф за вихід в груповий турнір Ліги Європи поступилася віденському Рапіду (0:3 і 2:3).

Перший фінал Ліги конференцій УЄФА відбудеться 25 травня 2022 року в албанській Тирані. Переможець турніру отримає пряму путівку в Лігу Європи в наступному сезоні.

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