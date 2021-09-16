Викинги затопчут козаков: букмекеры шокируют котировками на матч Зари в Лиге Конференций

Виктор Скрипник / Фото: Reuters

Сегодня стартует групповой раунд Лиги Конференций 2021/2022. Представитель Украины в лице луганской Зари сразится с норвежским клубом Буде/Глимт. Поединок пройдет в Буде на стадионе "Аспмира". Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Буде-Глимт – Заря пройдет у нас на сайте. Тем временем букмекеры определили шансы команд на успех во встрече.

По мнению экспертов, фаворитом матча является норвежская команда. Коэффициент на триумф Буде/Глимта составляет 1.99, на победу Зари – 3.60. Ничья же оценивается в 3.85.

В группе с Зарей и Буде/Глимтом выступают также Рома, возглавляемая португальцем Жозе Моуринью, и софийский ЦСКА. Параллельно с луганчанами и норвежцами, они проведут свой матч в Риме.

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Напомним, что это дебютный розыгрыш третьего по рангу еврокубка УЕФА. По итогам шести туров группового раунда победители квартетов выйдут в 1/8 финала турнира, а вице-чемпионы групп сразятся в стыковом раунде с командами из Лиги Европы за выход в 1/8 финала.

Заря попала в групповой раунд Лиги конференций после того, как в плей-офф за выход в групповой турнир Лиги Европы уступила венскому Рапиду (0:3 и 2:3).

Первый финал Лиги конференций УЕФА состоится 25 мая 2022 года в албанской Тиране. Победитель турнира получит прямую путевку в Лигу Европы в следующем сезоне.