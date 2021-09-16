15 сентября 22:00
Манчестер Сити 1
Лейпциг 2
15 сентября 22:00
Атлетико 0
Порту 0
15 сентября 22:00
Ливерпуль 3
Милан 2
15 сентября 22:00
Спортинг 1
Аякс 5
15 сентября 22:00
Интер 0
Реал 1
15 сентября 22:00
Брюгге 1
ПСЖ 1
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Главная Игра Букмекеры

Викинги затопчут козаков: букмекеры шокируют котировками на матч Зари в Лиге Конференций

Анатолий Дерека
16 сентября, 16:30
Луганская команда видится аутсайдером в выездной битве против чемпиона Норвегии Буде/Глимта

Виктор Скрипник / Фото: Reuters

Сегодня стартует групповой раунд Лиги Конференций 2021/2022. Представитель Украины в лице луганской Зари сразится с норвежским клубом Буде/Глимт. Поединок пройдет в Буде на стадионе "Аспмира". Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Буде-Глимт – Заря пройдет у нас на сайте. Тем временем букмекеры определили шансы команд на успех во встрече.

По мнению экспертов, фаворитом матча является норвежская команда. Коэффициент на триумф Буде/Глимта составляет 1.99, на победу Зари – 3.60. Ничья же оценивается в 3.85.

В группе с Зарей и Буде/Глимтом выступают также Рома, возглавляемая португальцем Жозе Моуринью, и софийский ЦСКА. Параллельно с луганчанами и норвежцами, они проведут свой матч в Риме.

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Напомним, что это дебютный розыгрыш третьего по рангу еврокубка УЕФА. По итогам шести туров группового раунда победители квартетов выйдут в 1/8 финала турнира, а вице-чемпионы групп сразятся в стыковом раунде с командами из Лиги Европы за выход в 1/8 финала.

Заря попала в групповой раунд Лиги конференций после того, как в плей-офф за выход в групповой турнир Лиги Европы уступила венскому Рапиду (0:3 и 2:3).

Первый финал Лиги конференций УЕФА состоится 25 мая 2022 года в албанской Тиране. Победитель турнира получит прямую путевку в Лигу Европы в следующем сезоне.

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