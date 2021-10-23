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Дніпро-1 --
Минай --
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Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
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Колос --
Львів --
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Зоря --
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Десна --
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Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
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"Вавилонська вежа" в Міннесоті: американський дилер потрапив в Книгу рекордів Гіннесса (відео)

Анатолій Дерека
23 жовтня, 13:10
Працівник казино Canterbury Card Тревіс Стіч зібрав найвищу вежу, склавши її з 300 фішок для покеру

Тревіс Стіч потрапив в Книгу рекордів Гіннесса / Фото: Poker Strategy

Американський дилер з казино Canterbury Card (Міннесота) Тревіс Стіч нещодавно потрапив в Книгу рекордів Гіннесса. Хлопець влучив в мішень 54 пластиковими картами поспіль.

Днями ж Тревіс встановив новий рекорд, який тримався з 2010 року. Американець вирішив побудувати найвищу вежу з покерних фішок. 11 років тому Макс Махлін спорудив "вишку" з 240 фішок.

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Стічу вдалося підняти рекорд на 25%, збудувавши в лінію 300 фішок. Висота вежі склала 1,2 метра. Весь процес побиття рекорду транслювався на Twitch в прямому ефірі.

Всі донати, зібрані під час трансляції, Тревіс відправив благодійній організації, яка бореться з раком. В інтерв'ю хлопець розвіяв міф, що це легке заняття і у нього пішли роки на тренування, щоб побити цей рекорд.

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Відзначимо, що місяць тому Грегг Фішер встановив рекорд по найрізноманітнішої колекції фішок. Американець подорожував по світу, граючи в покер, і зумів зібрати набір з 2222 фішок, взятих з різних казино світу.

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