"Вавилонська вежа" в Міннесоті: американський дилер потрапив в Книгу рекордів Гіннесса (відео)

Тревіс Стіч потрапив в Книгу рекордів Гіннесса / Фото: Poker Strategy

Американський дилер з казино Canterbury Card (Міннесота) Тревіс Стіч нещодавно потрапив в Книгу рекордів Гіннесса. Хлопець влучив в мішень 54 пластиковими картами поспіль.

Днями ж Тревіс встановив новий рекорд, який тримався з 2010 року. Американець вирішив побудувати найвищу вежу з покерних фішок. 11 років тому Макс Махлін спорудив "вишку" з 240 фішок.

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Стічу вдалося підняти рекорд на 25%, збудувавши в лінію 300 фішок. Висота вежі склала 1,2 метра. Весь процес побиття рекорду транслювався на Twitch в прямому ефірі.

Всі донати, зібрані під час трансляції, Тревіс відправив благодійній організації, яка бореться з раком. В інтерв'ю хлопець розвіяв міф, що це легке заняття і у нього пішли роки на тренування, щоб побити цей рекорд.

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Відзначимо, що місяць тому Грегг Фішер встановив рекорд по найрізноманітнішої колекції фішок. Американець подорожував по світу, граючи в покер, і зумів зібрати набір з 2222 фішок, взятих з різних казино світу.