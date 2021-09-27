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Йде на Книгу рекордів Гіннеса: американець зібрав унікальну колекцію з покерних фішок (фото)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
27 вересня, 17:30
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Житель Лас-Вегаса Грегг Фішер має колекцію з більш ніж 2 тисяч фішок, зібраних в різних казино світу
Грегг Фішер зібрав унікальну колекцію фішок для покеру
Грегг Фішер зібрав унікальну колекцію фішок для покеру / Фото: cardplayer.com

Фанати покеру нерідко колекціонують аксесуари даної гри. Хтось збирає колоди карт, комусь подобається робити найдорожчий набір фішок для покеру. А ось житель Лас-Вегаса Грегг Фішер вирішив брати кількістю.

В минулому році американець потрапив в Книгу рекордів Гіннесса за те, що зібрав колекцію з 818-ти фішок. Цікаво, що всі вони були придбані в різних казино світу. Тепер же Грегг налаштований побити і цей рекорд.

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Сьогодні Фішер почав представлення своєї нової колекції з 2222 фішок! Даний набір буде доступний для перегляду в магазині Spinettis Gaming Supplies до вечора середи, після чого буде претендувати на потрапляння до Книги рекордів Гіннесса.

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Представники Книги повинні підрахувати чіпи та встановити, чи дійсно дана колекція є найбільш грандіозною у світі. Вже наступного літа колекція Фішера буде доступна на виставці Casino Collectibles Association.

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