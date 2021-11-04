У гонитві за Моуріньо: чи зможе Зоря вдруге здолати ЦСКА?

Зоря принесла Україні першу перемогу Україні в основній сітці єврокубків / Фото: Офіційний сайт ФК "Зоря"
Сьогодні відбудеться двобій 4-го туру групового раунду Ліги конференцій за участю бронзового призера УПЛ Зорі. Команда Віктора Скрипника зіграє вдома проти софійського ЦСКА. Зустріч пройде на стадіоні "Славутич-Арена" у Запоріжжі. Початок – о 19:45.
Онлайн-трансляція матчу Зоря – ЦСКА Софія буде доступна у нас на сайті. Тим часом букмекери назвали фаворита матчу у столиці України.
На їхню думку, фаворитом зустрічі є українська команда. Ставки на перемогу Зорі варіюються навколо 2.40, тоді як на гостей виставлений коефіцієнт вище 2.80. Нічия ж оцінюється приблизно у 3.30.
|Компанія
|Зоря
|Нічия
|ЦСКА
|Parimatch
|2.46
|3.30
|2.95
|Favbet
|2.43
|3.40
|3.00
|Vbet
|2.30
|3.25
|2.80
|1xbet
|2.34
|3.46
|2.94
|Marsbet
|2.33
|3.25
|3.10
Також експерти не впевнені, що у матчі буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить 1.97, тоді як на "менше" можна поставити за 1.90.
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Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події – 1.75. Крім того, букмекери визначили найімовірніших авторів голів. Серед фаворитів переважно представники луганської команди:
- Олександр Гладкий – 2.50
- Шахаб Захеді – 2.50
- Аллах'яр Сайядманеш – 2.75
- Джорді Кайседо 3.00
- Артем Громов – 3.20
- Стефано Бельтрам – 3.20
- Сергій Булеца – 4.00
Якщо ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:
- буде пенальті – 3.20
- заб'є гравець із заміни – 3.00
- тотал більше 3,5 – 3.15
- Зоря виграє у 2 і більше голів – 4.90
- червона картка – 3.75
- буде автогол – 8.50
У перших трьох турах Зоря здобула лише три очки, обігравши в минулому матчі в гостях саме ЦСКА Софія. Єдиним голом у тій зустрічі відзначився Аллах'яр Сайядманеш.
Та перемога дозволила луганцям випередити ЦСКА, у якого залишився 1 бал. Щоправда, до перших двох місць ще далеко. У квартеті лідирує норвезький Буде/Глімт (7 очок), який випереджає італійську Рому Жозе Моуріньо на один пункт.