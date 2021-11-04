В погоне за Моуриньо: сможет ли Заря во второй раз одолеть ЦСКА?

Заря принесла первую победу Украине в основной сетке еврокубков / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"
Сегодня состоится поединок 4-го тура группового раунда Лиги конференций с участием бронзового призера УПЛ Зари. Команда Виктора Скрипника сыграет дома против софийского ЦСКА. Встреча пройдет на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье. Начало – в 19:45.
Онлайн-трансляция матча Заря – ЦСКА София будет доступна у нас на сайте. Тем временем букмекеры назвали фаворита матча в столице Украины.
По их мнению, фаворитом встречи является украинская команда. Ставки на победу Зари варьируются около 2.40, тогда как на гостей выставлен коэффициент выше 2.80. Ничья же оценивается примерно в 3.30.
|Компания
|Заря
|Ничья
|ЦСКА
|Parimatch
|2.46
|3.30
|2.95
|Favbet
|2.43
|3.40
|3.00
|Vbet
|2.30
|3.25
|2.80
|1xbet
|2.34
|3.46
|2.94
|Marsbet
|2.33
|3.25
|3.10
Также эксперты не уверены, что в матче будет много голов. Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет 1.97, тогда как на "меньше" можно поставить за 1.90.
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Если же вы верите в то, что обе команды забьют, вероятность такого события – 1.75. Кроме того, букмекеры определили наиболее вероятных авторов голов. Среди фаворитов в основном представители луганской команды:
- Александр Гладкий – 2.50
- Шахаб Захеди – 2.50
- Аллахьяр Сайядманеш – 2.75
- Джорди Кайседо – 3.00
- Артем Громов – 3.20
- Стефано Бельтрам – 3.20
- Сергей Булеца – 4.00
Если же вы любите высокие ставки, вот вам подбор интересных котировок с коэффициентом выше 2.50:
- будет пенальти – 3.20
- забьет игрок с замены – 3.00
- тотал больше 3,5 – 3.15
- Заря выиграет в 2 и больше голов – 4.90
- красная карточка – 3.75
- будет автогол – 8.50
В первых трех турах Заря добыла лишь три очка, обыграв в прошлом матче в гостях как раз ЦСКА София. Единственным голом в той встрече отметился Аллахьяр Сайядманеш.
Та победа позволила луганчанам обогнать ЦСКА, у которого остался 1 балл. Правда, до первых двух мест еще далековато. В квартете лидирует норвежский Буде/Глимт (7 очков), опережающий итальянскую Рому Жозе Моуриньо на один пункт.