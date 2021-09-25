Усик опиниться в нокдауні! Всі можливі котирування на бій українця з Джошуа

Ентоні Джошуа - фаворит бою проти Олександра Усика / Фото: Getty Images

Сьогодні вночі відбудеться довгоочікуваний для українців бій в суперважкій вазі. Наш співвітчизник Олександр Усик битиметься з британцем Ентоні Джошуа в поєдинку за чемпіонські пояси WBA, IBF, WBO та IBO.

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Бій відбудеться в Лондоні на стадіоні "Тоттенхем". Онлайн-трансляція поєдинку Джошуа – Усик пройде у нас на сайті. Початок – не раніше півночі. Тим часом, букмекери дали свої котирування на бій супертяжів.

На їхню думку, фаворитом зустрічі є Ентоні Джошуа. Коефіцієнти на тріумф британського боксера варіюються в районі 1.55, тоді як на українця можна поставити з коефіцієнтом від 2.75.

Компанія Джошуа Усик Нічия Parimatch 1.57 2.75 21.00 Favbet 1.58 2.75 21.00 Vbet 1.49 3.19 23.00 1xbet 1.55 3.08 20.00 Marsbet 1.47 2.90 18.00

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Також букмекери пропонують й інші опції для ставок на лондонський бій. Наприклад, експерти вважають, що поєдинок, швидше за все, завершиться в 6-8 раунді. Ось такі ставки пропонують на раунд закінчення бою:

Раунд Коефіцієнт 1 23.00 2 19.00 3 13.00 4 12.00 5 11.00 6 9.00 7 9.00 8 9.00 9 10.00 10 11.00 11 13.00 12 13.00

Пропонуються також котирування на те, яким саме чином закінчиться поєдинок. Букмекери схиляються до перемоги Джошуа технічним нокаутом.

Результат Джошуа Усик Будь-який боксер Нокаут 6.00 10.00 10.00 Технічний нокаут 2.65 6.50 6.50 Одностайне рішення 3.20 5.00 5.00 Роздільне рішення 12.00 13.00 13.00 Рішення кількістю голосів 15.00 23.00 23.00 Дискваліфікація 100.00 10.00 100.00 Нічия 21.00

Також експерти вважають, що в поєдинку буде один нокдаун. На ТБ 0,5 ставка 1.44, тоді як на ТБ 1,5 – 2.90. Якщо ж ви захочете поставити на боксера, який опиниться в нокдауні, то і тут Усик – андердог.

Нокдаун українця оцінений в 1.75, тоді як на Джошуа коефіцієнт 3.05. Якщо ж ви вірите, що обидва спортсмени опиняться на рингу, то ваша ставка може збільшитися на 8.00.

ПОРІВНЯННЯ БОКСЕРІВ

Джошуа Усик Вага 108.6 кг 100.3 кг Зріст 198 см 191 см Розмах рук 208 см 198 см

СТАТИСТИКА

34-річний Олександр Усик провів 18 боїв у профі і поки жодного разу не програв. А ось у 31-річного Ентоні Джошуа є одна поразка у 25 матчах.

Ентоні Джошуа і Олександр Усик перед боєм 25 вересня в Лондоні / Фото: Reuters

У 2019 британець несподівано поступився Енді Руїсу, проте вже в наступному бою AJ взяв реванш і повернув чемпіонські пояси. Пропонуємо також дізнатися, де можна подивитися матч Джошуа – Усик в прямій трансляції.

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