Усик окажется в нокдауне! Все возможные котировки на бой украинца с Джошуа

Энтони Джошуа - фаворит боя против Александра Усика / Фото: Getty Images

Сегодня ночью состоится долгожданный для украинцев бой в супертяжелом весе. Наш соотечественник Александр Усик сразится с британцем Энтони Джошуа в поединке за чемпионские пояса WBA, IBF, WBO и IBO.

Джошуа и Усик выигрывали золото на Олимпиаде-2012

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Бой состоится в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм". Онлайн-трансляция поединка Джошуа – Усик пройдет у нас на сайте. Начало – не ранее полуночи. Тем временем, букмекеры дали свои котировки на бой супертяжей.

По их мнению, фаворитом встречи является Энтони Джошуа. Коэффициенты на триумф британского боксера варьируются в районе 1.55, тогда как на украинца можно поставить с коэффициентом от 2.75.

Компания Джошуа Усик Ничья Parimatch 1.57 2.75 21.00 Favbet 1.58 2.75 21.00 Vbet 1.49 3.19 23.00 1xbet 1.55 3.08 20.00 Marsbet 1.47 2.90 18.00

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Также букмекеры предлагают и другие опции для ставок на лондонский бой. К примеру, эксперты считают, что поединок, скорее всего, завершится в 6-8 раунде. Вот такие ставки предлагают на раунд окончания боя:

Раунд Коэффициент 1 23.00 2 19.00 3 13.00 4 12.00 5 11.00 6 9.00 7 9.00 8 9.00 9 10.00 10 11.00 11 13.00 12 13.00

Предлагаются также котировки на то, каким именно образом закончится поединок. Букмекеры склоняются к победе Джошуа техническим нокаутом.

Исход Джошуа Усик Любой боксер Нокаут 6.00 10.00 10.00 Технический нокаут 2.65 6.50 6.50 Единогласное решение 3.20 5.00 5.00 Раздельное решение 12.00 13.00 13.00 Решение кол-вом голосов 15.00 23.00 23.00 Дисквалификация 100.00 10.00 100.00 Ничья 21.00

Также эксперты считают, что в поединке будет один нокдаун. На ТБ 0,5 ставка 1.44, тогда как на ТБ 1,5 – 2.90. Если же вы захотите поставить на боксера, который окажется в нокдауне, то и тут Усик – андердог.

Нокдаун украинца оценен в 1.75, тогда как на Джошуа коэффициент 3.05. Если же вы верите, что оба спортсмена окажутся на ринге, то ваша ставка может умножиться на 8.00.

СРАВНЕНИЕ БОКСЕРОВ

Джошуа Усик Вес 108.6 кг 100.3 кг Рост 198 см 191 см Размах рук 208 см 198 см

СТАТИСТИКА

34-летний Александр Усик провел 18 боев в профи и пока ни разу не проиграл. А вот у 31-летнего Энтони Джошуа есть одно поражение в 25 матчах.

Энтони Джошуа и Александр Усик перед боем 25 сентября в Лондоне / Фото: Reuters

В 2019 году британец неожиданно уступил Энди Руису, однако уже в следующем бою AJ взял реванш и вернул чемпионские пояса. Предлагаем также узнать, где можно посмотреть матч Джошуа – Усик в прямой трансляции.

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