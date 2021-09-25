Усик окажется в нокдауне! Все возможные котировки на бой украинца с Джошуа

Энтони Джошуа - фаворит боя против Александра Усика / Фото: Getty Images
Сегодня ночью состоится долгожданный для украинцев бой в супертяжелом весе. Наш соотечественник Александр Усик сразится с британцем Энтони Джошуа в поединке за чемпионские пояса WBA, IBF, WBO и IBO.
Бой состоится в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм". Онлайн-трансляция поединка Джошуа – Усик пройдет у нас на сайте. Начало – не ранее полуночи. Тем временем, букмекеры дали свои котировки на бой супертяжей.
По их мнению, фаворитом встречи является Энтони Джошуа. Коэффициенты на триумф британского боксера варьируются в районе 1.55, тогда как на украинца можно поставить с коэффициентом от 2.75.
|Компания
|Джошуа
|Усик
|Ничья
|Parimatch
|1.57
|2.75
|21.00
|Favbet
|1.58
|2.75
|21.00
|Vbet
|1.49
|3.19
|23.00
|1xbet
|1.55
|3.08
|20.00
|Marsbet
|1.47
|2.90
|18.00
Также букмекеры предлагают и другие опции для ставок на лондонский бой. К примеру, эксперты считают, что поединок, скорее всего, завершится в 6-8 раунде. Вот такие ставки предлагают на раунд окончания боя:
|Раунд
|Коэффициент
|1
|23.00
|2
|19.00
|3
|13.00
|4
|12.00
|5
|11.00
|6
|9.00
|7
|9.00
|8
|9.00
|9
|10.00
|10
|11.00
|11
|13.00
|12
|13.00
Предлагаются также котировки на то, каким именно образом закончится поединок. Букмекеры склоняются к победе Джошуа техническим нокаутом.
|Исход
|Джошуа
|Усик
|Любой боксер
|Нокаут
|6.00
|10.00
|10.00
|Технический нокаут
|2.65
|6.50
|6.50
|Единогласное решение
|3.20
|5.00
|5.00
|Раздельное решение
|12.00
|13.00
|13.00
|Решение кол-вом голосов
|15.00
|23.00
|23.00
|Дисквалификация
|100.00
|10.00
|100.00
|Ничья
|21.00
Также эксперты считают, что в поединке будет один нокдаун. На ТБ 0,5 ставка 1.44, тогда как на ТБ 1,5 – 2.90. Если же вы захотите поставить на боксера, который окажется в нокдауне, то и тут Усик – андердог.
Нокдаун украинца оценен в 1.75, тогда как на Джошуа коэффициент 3.05. Если же вы верите, что оба спортсмена окажутся на ринге, то ваша ставка может умножиться на 8.00.
СРАВНЕНИЕ БОКСЕРОВ
|Джошуа
|Усик
|Вес
|108.6 кг
|100.3 кг
|Рост
|198 см
|191 см
|Размах рук
|208 см
|198 см
СТАТИСТИКА
34-летний Александр Усик провел 18 боев в профи и пока ни разу не проиграл. А вот у 31-летнего Энтони Джошуа есть одно поражение в 25 матчах.
В 2019 году британец неожиданно уступил Энди Руису, однако уже в следующем бою AJ взял реванш и вернул чемпионские пояса. Предлагаем также узнать, где можно посмотреть матч Джошуа – Усик в прямой трансляции.
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