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2 октября 19:30
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Александрия --
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3 октября 17:00
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Усик окажется в нокдауне! Все возможные котировки на бой украинца с Джошуа

Анатолий Дерека
25 сентября, 17:55
Букмекеры уверены в победе Энтони Джошуа и считают, что британец выиграет техническим нокаутом

Энтони Джошуа - фаворит боя против Александра Усика / Фото: Getty Images

Сегодня ночью состоится долгожданный для украинцев бой в супертяжелом весе. Наш соотечественник Александр Усик сразится с британцем Энтони Джошуа в поединке за чемпионские пояса WBA, IBF, WBO и IBO.

Джошуа и Усик выигрывали золото на Олимпиаде-2012

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Бой состоится в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм". Онлайн-трансляция поединка Джошуа – Усик пройдет у нас на сайте. Начало – не ранее полуночи. Тем временем, букмекеры дали свои котировки на бой супертяжей.

По их мнению, фаворитом встречи является Энтони Джошуа. Коэффициенты на триумф британского боксера варьируются в районе 1.55, тогда как на украинца можно поставить с коэффициентом от 2.75.

КомпанияДжошуаУсикНичья
Parimatch1.572.7521.00
Favbet1.582.7521.00
Vbet1.493.1923.00
1xbet1.553.0820.00
Marsbet1.472.9018.00

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Также букмекеры предлагают и другие опции для ставок на лондонский бой. К примеру, эксперты считают, что поединок, скорее всего, завершится в 6-8 раунде. Вот такие ставки предлагают на раунд окончания боя:

РаундКоэффициент
123.00
219.00
313.00
412.00
511.00
69.00
79.00
89.00
910.00
1011.00
1113.00
1213.00

Предлагаются также котировки на то, каким именно образом закончится поединок. Букмекеры склоняются к победе Джошуа техническим нокаутом.

ИсходДжошуаУсикЛюбой боксер
Нокаут6.0010.0010.00
Технический нокаут2.656.506.50
Единогласное решение3.205.005.00
Раздельное решение12.0013.0013.00
Решение кол-вом голосов15.0023.0023.00
Дисквалификация100.0010.00100.00
Ничья21.00

Также эксперты считают, что в поединке будет один нокдаун. На ТБ 0,5 ставка 1.44, тогда как на ТБ 1,5 – 2.90. Если же вы захотите поставить на боксера, который окажется в нокдауне, то и тут Усик – андердог.

Нокдаун украинца оценен в 1.75, тогда как на Джошуа коэффициент 3.05. Если же вы верите, что оба спортсмена окажутся на ринге, то ваша ставка может умножиться на 8.00.

СРАВНЕНИЕ БОКСЕРОВ

ДжошуаУсик
Вес108.6 кг100.3 кг
Рост198 см191 см
Размах рук208 см198 см

СТАТИСТИКА

34-летний Александр Усик провел 18 боев в профи и пока ни разу не проиграл. А вот у 31-летнего Энтони Джошуа есть одно поражение в 25 матчах.

Энтони Джошуа и Александр Усик перед боем 25 сентября в Лондоне / Фото: Reuters

В 2019 году британец неожиданно уступил Энди Руису, однако уже в следующем бою AJ взял реванш и вернул чемпионские пояса. Предлагаем также узнать, где можно посмотреть матч Джошуа – Усик в прямой трансляции.

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