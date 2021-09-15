Український покер-рум розіграє мільйон гривень в новій гарячій акції – правила участі в гонці

PokerMatch запрошує гравців взяти участь в гарячій рейк-гонці / Фото: PokerMatch
Найбільший покер-рум України PokerMatch продовжує радувати своїх клієнтів гарячими пропозиціями. У понеділок експерт Гліб Тремзін розіграв 50 тисяч гривень серед любителів Віндфолл-турнірів.
А вже наступного тижня стартує нова акція Holdem Rake Race із загальним призовим фондом 1 мільйон гривень. Щоб взяти в ній участь, достатньо грати за кеш-столами Холдема з лімітом від 0,5/1 грн і вище.
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Нарахування очок і розподіл призів буде проходити в такий спосіб. Учасників рейк-гонки розділять на чотири ліги в залежності від ліміту.
|Ліга
|Ліміт
|Призовий фонд
|Ліга 50к
|0,5/1 грн – 1/2 грн
|50 000 грн
|Ліга 100к
|2.5/5 грн
|100 000 грн
|Ліга 150к
|5/10 грн – 10/20 грн
|150 000 грн
|Ліга 200к
|25/50 грн і вище
|200 000 грн
У кожній лізі буде свій лідерборд. За кожну 1 гривню згенерованого рейку гравець буде отримувати 1 бал в залікову таблицю. За підсумками періоду ТОП-15 гравців кожного лідерборду будуть отримувати частку від призового фонду.
|Місце
|Ліга 50к
|Ліга 100к
|Ліга 150к
|Ліга 200к
|1
|11 000 грн
|22 000 грн
|33 000 грн
|44 000 грн
|2
|9 000 грн
|18 000 грн
|27 000 грн
|36 000 грн
|3
|6 000 грн
|12 000 грн
|18 000 грн
|24 000 грн
|4
|5 000 грн
|10 000 грн
|15 000 грн
|20 000 грн
|5
|4 000 грн
|8 000 грн
|12 000 грн
|16 000 грн
|6
|3 000 грн
|6 000 грн
|9 000 грн
|12 000 грн
|7
|2 500 грн
|5 000 грн
|7 500 грн
|10 000 грн
|8
|2 000 грн
|4 000 грн
|6 000 грн
|8 000 грн
|9
|1 500 грн
|3 000 грн
|4 500 грн
|6 000 грн
|10-15
|1 000 грн
|2 000 грн
|3 000 грн
|4 000 грн
Покеристи можуть одночасно брати участь у всіх лігах. Ігрових періодів буде два:
- з 20 вересня по 4 жовтня
- з 4 жовтня по 17 жовтня
У кожному з періодів сумарно буде розіграно по 500 тисяч гривень. Більш детально з правилами акції можете ознайомитися на офіційному сайті PokerMatch.