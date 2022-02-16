Україна в жіночій естафеті: де дивитися біатлон на Олімпійських Іграх та хто фаворит

Юлія Джима / Фото: Getty Images

Олімпіада-2022 виходить на фінішну пряму. У Пекіні залишилося провести лише п'ять ігрових днів. Україна ж продовжує залишатися без медалей .

Найкращим результатом є восьме місце Юлії Джіми у спринтерській гонці з біатлону. Сьогодні ж наші сподівання на нагороди покладаються на жіночу естафету 4х6 км.

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У складі нашої збірної візьмуть участь чотири наші спортсменки – Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Олена Білосюк. Тим часом, букмекери оцінили їхні шанси на успіх.

Компанія Parimatch вважає Україну одним з аутсайдерів змагання. Коефіцієнт на тріумф нашої збірної складає аж 120.00. Це – дев'ятий показник серед усіх збірних. Головним лідером є збірна Швеції, якої конкуренцію можуть скласти Франція та Норвегія.

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ЗБІРНА КОЕФІЦІЄНТ Швеція 2.00 Франція 3.80 Норвегія 3.80 Німеччина 6.00 Білорусь 15.00 ОКР 15.00 Італія 60.00 Чехія 60.00 Україна 120.00

Зазначимо, що старт перегонів заплановано на 09:45 за київським часом. У прямій трансляції біатлон буде доступний на телеканалі UA:Перший, а також на платформі OLL.TV.