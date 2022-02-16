15 лютого 22:00
ПСЖ 1
Реал 0
15 лютого 22:00
Спортинг 0
Манчестер Сіті 5
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
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Барселона --
Наполі --
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Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
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Україна в жіночій естафеті: де дивитися біатлон на Олімпійських Іграх та хто фаворит

Анатолій Дерека
16 лютого, 06:09
Сьогодні відбудеться жіноча естафета 4х6 км, у якій візьме участь наша збірна із чотирьох спортсменок. Прогноз букмекерів на Олімпіаду

Юлія Джима / Фото: Getty Images

Олімпіада-2022 виходить на фінішну пряму. У Пекіні залишилося провести лише п'ять ігрових днів. Україна ж продовжує залишатися без медалей .

Найкращим результатом є восьме місце Юлії Джіми у спринтерській гонці з біатлону. Сьогодні ж наші сподівання на нагороди покладаються на жіночу естафету 4х6 км.

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У складі нашої збірної візьмуть участь чотири наші спортсменки – Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Олена Білосюк. Тим часом, букмекери оцінили їхні шанси на успіх.

Компанія Parimatch вважає Україну одним з аутсайдерів змагання. Коефіцієнт на тріумф нашої збірної складає аж 120.00. Це – дев'ятий показник серед усіх збірних. Головним лідером є збірна Швеції, якої конкуренцію можуть скласти Франція та Норвегія.

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ЗБІРНА КОЕФІЦІЄНТ
Швеція2.00
Франція3.80
Норвегія3.80
Німеччина6.00
Білорусь15.00
ОКР15.00
Італія60.00
Чехія60.00
Україна120.00

Зазначимо, що старт перегонів заплановано на 09:45 за київським часом. У прямій трансляції біатлон буде доступний на телеканалі UA:Перший, а також на платформі OLL.TV.