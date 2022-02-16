Украина в женской эстафете: где смотреть биатлон на Олимпийских Играх и кто фаворит

Юлия Джима / Фото: Getty Images

Зимняя Олимпиада-2022 выходит на финишную прямую. В Пекине осталось провести всего пять игровых дней. Украина же продолжает оставаться без медалей.

Лучшим результатом является восьмое место Юлии Джимы в спринтерской гонке по биатлону. Сегодня же наши надежды на награды полагаются на женскую эстафету 4х6 км.

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В составе нашей сборной примут участие четыре наши спортсменки – Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Елена Билосюк. Тем временем букмекеры оценили их шансы на успех.

Компания Parimatch считает Украину одним из аутсайдеров соревнования. Коэффициент на триумф нашей сборной составляет аж 120.00. Это девятый показатель среди всех сборных. Главным фаворитом является сборная Швеции, которой конкуренцию могут составить Франция и Норвегия.

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СБОРНАЯ КОЭФФИЦИЕНТ Швеция 2.00 Франция 3.80 Норвегия 3.80 Германия 6.00 Беларусь 15.00 ОКР 15.00 Италия 60.00 Чехия 60.00 Украина 120.00

Отметим, что старт гонки намечен на 09:45 по киевскому времени. В прямой трансляции биатлон будет доступен на телеканале UA:Перший, а также на платформе OLL.TV.