Україна у санному спорті: де дивитися Олімпіаду-2022 та які шанси у України

Ігор Стахів та Андрій Лисецький боротимуться за медалі на Олімпіаді-2022 / Фото: Getty Images

Цими днями в Пекіні відбувається зимова Олімпіада-2022. Майже три тисячі спортсменів з'їхалися з усього світу, щоби розіграти аж 109 комплектів медалей.

Серед збірних є Україна, яку представлять 45 спортсменів. Проте їхні шанси на медалі є досить низькими. Букмекери вважають, що Україна не візьме жодної медалі на Олімпійських іграх.

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Сьогодні наша країна буде представлена не лише у лижному двоборстві, а й у санному спорті. У двійках братимуть участь Ігор Стахів та Андрій Лисецький.

Втім, їхні шанси на перемогу також є вкрай низькими. Коефіцієнт Parimatch на перемогу українців складає аж 100.00 – нижче за всі з представлених у котируваннях команд.

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Фаворитами гонки вважаються два дуети – з Німеччини (Тоні Еггерт та Саша Бенеккен) та Австрії (Томас Штой та Лоренц Коллер). Коефіцієнт на обидві пари становить 2.50.

Зазначимо, що старт змагання заплановано на 14:20 за київським часом, тоді як фінал розпочнеться о 15:35. У прямій трансляції біатлон буде доступний на телеканалі UA:Перший, а також на платформі OLL.TV.