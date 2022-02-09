8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Букмекер

Україна у санному спорті: де дивитися Олімпіаду-2022 та які шанси у України

Анатолій Дерека
9 лютого, 08:53
Ігор Стахів та Андрій Лисецький візьмуть участь у змаганнях з санного спорту у двійках. Прогноз букмекерів на їхній успіх на Олімпійських Іграх

Ігор Стахів та Андрій Лисецький боротимуться за медалі на Олімпіаді-2022 / Фото: Getty Images

Цими днями в Пекіні відбувається зимова Олімпіада-2022. Майже три тисячі спортсменів з'їхалися з усього світу, щоби розіграти аж 109 комплектів медалей.

Серед збірних є Україна, яку представлять 45 спортсменів. Проте їхні шанси на медалі є досить низькими. Букмекери вважають, що Україна не візьме жодної медалі на Олімпійських іграх.

Реклама

Сьогодні наша країна буде представлена не лише у лижному двоборстві, а й у санному спорті. У двійках братимуть участь Ігор Стахів та Андрій Лисецький.

Втім, їхні шанси на перемогу також є вкрай низькими. Коефіцієнт Parimatch на перемогу українців складає аж 100.00 – нижче за всі з представлених у котируваннях команд.

Реклама

Читайте також: Олімпіада-2022: розклад усіх фіналів 9 лютого

Фаворитами гонки вважаються два дуети – з Німеччини (Тоні Еггерт та Саша Бенеккен) та Австрії (Томас Штой та Лоренц Коллер). Коефіцієнт на обидві пари становить 2.50.

Зазначимо, що старт змагання заплановано на 14:20 за київським часом, тоді як фінал розпочнеться о 15:35. У прямій трансляції біатлон буде доступний на телеканалі UA:Перший, а також на платформі OLL.TV.

Реклама