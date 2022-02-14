13 лютого 16:00
Бернлі 0
Ліверпуль 1
13 лютого 18:30
Лестер 2
Вест Хем 2
13 лютого 21:45
Аталанта 1
Ювентус 1
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 00:00
Рух --
Колос --
26 лютого 00:00
Ворскла --
Верес --
26 лютого 00:00
Дніпро-1 --
Десна --
26 лютого 00:00
Олександрія --
Львів --
26 лютого 00:00
Чорноморець --
Маріуполь --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
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Україна – аутсайдер у фігурному катанні: прогноз на Олімпіаду-2022

Анатолій Дерека
14 лютого, 00:41
Олександра Назарова та Максим Нікітін вийдуть на лід у Пекіні в якості аутсайдерів івенту. Прогноз букмекерів на фігурне катання

Олександра Назарова і Максим Нікітін виступлять у танцях на льоду / Фото: REUTERS

У столиці Китаю наближається до кульмінації зимові Олімпійські Ігри-2022. Майже три тисячі спортсменів з'їхалися до Пекіна, де розігрується 109 комплектів медалей.

Нашу країну представляють 45 спортсменів, одна з головних надій України на медалі – фігурне катання. Сьогодні у танцях на льоду (довільний танець) візьме участь українська пара Олександра Назарова та Максим Нікітін.

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Максим Нікітін і Олександра Назарова / Фото: Reuters

Загалом участь у змаганні візьмуть 20 пар із 14-ти країн. Серед усіх наші спортсмени бачаться аутсайдерами. Компанія Parimatch дає на перемогу Назарової та Нікітіна коефіцієнт 250.00.

Це найвищий коефіцієнт з дев'яти пар, які є у лінії. Явними фаворитами вважаються французи Габріела Паладакіс та Гійом Сізерон. Коефіцієнт на їхню перемогу складає всього 1.25.

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ПАРА КРАЇНА КОЕФІЦІЄНТ
Габріела Паладакіс / Гійом СізеронФранція1.25
Вікторія Синіцина / Микита КацалаповОКР5.00
Медісон Хаббелл / Закарі ДонохьюСША15.00
Медісон Чок / Еван БейтсСША20.00
Олександра Степанова / Іван БукінОКР30.00
Пайпер Гіллес / Поль Пуар'єКанада40.00
Шарлен Гіньяр / Марко ФаббріІталія60.00
Олівія Смарт / Адріан ДіасІспанія100.00
Олександра Назарова / Максим НікітінУкраїна250.00

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Зазначимо, що старт змагання намічено на 3:15 за київським часом. У прямій трансляції біатлон буде доступний на телеканалі UA:Перший, а також на платформі OLL.TV.