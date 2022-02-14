13 февраля 16:00
Бернли 0
Ливерпуль 1
13 февраля 18:30
Лестер 2
Вест Хэм 2
13 февраля 21:45
Аталанта 1
Ювентус 1
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 00:00
Рух --
Колос --
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Верес --
26 февраля 00:00
Днепр-1 --
Десна --
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Александрия --
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Динамо --
Ингулец --
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ПСЖ --
Реал --
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Спортинг --
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Интер --
Ливерпуль --
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Зальцбург --
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Ювентус --
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Челси --
Лилль --
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Украина – аутсайдер в фигурном катании: прогноз на Олимпиаду-2022

Анатолий Дерека
14 февраля, 00:41
Александра Назарова и Максим Никитин выйдут на лед в Пекине в качестве аутсайдеров ивента. Прогноз букмекеров на фигурное катание

Александра Назарова и Максим Никитин выступят в танцах на льду / Фото: REUTERS

В столице Китая близится к кульминации зимние Олимпийские Игры-2022. Без малого три тысячи спортсменов съехались в Пекин, где разыгрывается 109 комплектов медалей.

Нашу страну представляют 45 спортсменов, Одна из главных надежд Украины на медали – фигурное катание. Сегодня в танцах на льду (произвольный танец) примет участие украинская пара Александра Назарова и Максим Никитин.

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Максим Никитин и Александра Назарова / Фото: Reuters

Всего участие в соревновании примут 20 пар из 14-ти стран. Среди всех наши спортсмены видятся аутсайдерами. Компания Parimatch дает на победу Назаровой и Никитина коэффициент 250.00.

Это самый высокий коэффициент из девяти пар, которые присутствуют в линии. Явными фаворитами считаются французы Габриэла Паладакис и Гийом Сизерон. Коэффициент на их победу составляет всего 1.25.

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ПАРАСТРАНАКОЭФФИЦИЕНТ
Габриэла Паладакис / Гийом СизеронФранция1.25
Виктория Синицина / Никита КацалаповОКР5.00
Мэдисон Хаббелл / Закари ДонохьюСША15.00
Мэдисон Чок / Эван БейтсСША20.00
Александра Степанова / Иван БукинОКР30.00
Пайпер Гиллес / Поль ПуарьеКанада40.00
Шарлен Гиньяр / Марко ФаббриИталия60.00
Оливия Смарт / Адриан ДиасИспания100.00
Александра Назарова / Максим НикитинУкраина250.00

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Отметим, что старт соревнования намечен на 3:15 по киевскому времени. В прямой трансляции биатлон будет доступен на телеканале UA:Перший, а также на платформе OLL.TV.