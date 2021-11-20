Тренування перед Інтером: Шахтар не зазнає проблем із Рухом і наздожене Динамо

Роберто Де Дзербі та Леонід Кучук поборються на НСК "Олімпійський" у Києві

Сьогодні відбудеться поєдинок 15-го туру чемпіонату України з футболу за участю чинного віцечемпіона країни. Донецький Шахтар зіграє проти Руху зі Львова. Зустріч проходитиме на стадіоні НСК "Олімпійський". Початок – о 17:00.

Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Рух буде доступна у нас на сайті. Тим часом букмекери назвали фаворита у столичній битві.

Реклама

На їхню думку, беззаперечним фаворитом зустрічі є команда Роберто Де Дзербі. Ставки на перемогу донеччан приймаються за 1.12, тоді як на гостей виставлено коефіцієнт 27.00. Нічия ж оцінюється приблизно в 8.50.

Читайте також: Розклад 15-го туру чемпіонату України

Реклама

Також експерти не сумніваються, що у матчі буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить всього 1.48, тоді як на "менше" можна поставити за 2.60.

Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події є досить низькою – 2.60. Крім того, букмекери визначили найімовірніших авторів голів:

Фернандо – 1.85

Манор Соломон – 2.00

Тете – 2.30

Алан Патрік – 2.75

Марлос – 2.95

Маркос Антоніо – 3.20

Майкон – 3.50

Фабрісіо Альваренга – 4.50

Тарас Степаненко – 4.50

Якщо ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:

Реклама

буде пенальті – 2.60

червона картка – 4.20

Рух не програє – 6.30

Шахтар виграє у 4 та більше голи – 3.55

буде автогол – 7.75

один із гравців оформить хет-трик – 9.00

На цей момент Шахтар іде на другому місці, відстаючи від Динамо на три бали. Щоправда, донеччани зіграли на матч менше, тож перемога сьогодні дозволить команді Роберто Де Дзербі знову порівнятись із підопічними Мірчі Луческу. Поєдинок проти львів'ян стане останнім напередодні найважливішої гри проти Інтера у Лізі чемпіонів.

Рух розташувався в середині таблиці на 10-му місці, маючи триочкову перевагу над зоною плей-аут. В останніх трьох іграх команда Леоніда Кучука виборола лише дві нічиї, а в минулому матчі драматично поступилася Чорноморцю з рахунком 3:4.

Динамо ж навпаки провалило останній матч у чемпіонаті, зазнавши першої поразки у турнірі. Обіграти киян зуміла Ворскла, яка забила два голи на НСК "Олімпійський" і пропустила лише у компенсований час.