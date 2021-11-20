Тренировка перед Интером: Шахтер не испытает проблем с Рухом и догонит Динамо

Роберто Де Дзерби и Леонид Кучук сразятся на НСК "Олимпийский" в Киеве

Сегодня состоится поединок 15-го тура чемпионата Украины по футболу с участием действующего вице-чемпиона страны. Донецкий Шахтер сыграет против Руха из Львова. Встреча пройдет на стадионе НСК "Олимпийский". Начало – в 17:00.

Онлайн-трансляция матча Шахтер – Рух будет доступна у нас на сайте. Тем временем букмекеры назвали фаворита в столичной битве.

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По их мнению, безоговорочным фаворитом встречи является команда Роберто Де Дзерби. Ставки на победу дончан принимаются за 1.12, тогда как на гостей выставлен коэффициент 27.00. Ничья же оценивается примерно в 8.50.

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Также эксперты не сомневаются, что в матче будет много голов. Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет всего 1.48, тогда как на "меньше" можно поставить за 2.60.

Если же вы верите в то, что обе команды забьют, вероятность такого события довольно низкая – 2.60. Кроме того, букмекеры определили наиболее вероятных авторов голов:

Фернандо – 1.85

Манор Соломон – 2.00

Тете – 2.30

Алан Патрик – 2.75

Марлос – 2.95

Маркос Антонио – 3.20

Майкон – 3.50

Фабрисио Альваренга – 4.50

Тарас Степаненко – 4.50

Если же вы любите высокие ставки, вот вам подбор интересных котировок с коэффициентом выше 2.50:

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будет пенальти – 2.60

красная карточка – 4.20

Черноморец не проиграет – 6.30

Динамо выиграет в 4 и больше гола – 3.55

будет автогол – 7.75

один из игроков оформит хет-трик – 9.00

На данный момент Шахтер идет на втором месте, отставая от Динамо на три балла. Правда, дончане сыграли на матч меньше, поэтому победа сегодня позволит команде Роберто Де Дзерби вновь поравняться с подопечными Мирчи Луческу. Поединок против львовян станет последним накануне важнейшей игры против Интера в Лиге чемпионов.

Рух же расположился в середине таблицы на 10-м месте, имея трехочковый перевес над зоной плей-аут. В последних трех играх команда Леонида Кучука добыла лишь две ничьи, а в прошлом матче драматично уступила Черноморцу со счетом 3:4.

Динамо же наоборот провалило последний матч в чемпионате, потерпев первое поражение в турнире. Обыграть киевлян сумела Ворскла, которая забила два гола на НСК "Олимпийский" и пропустила один лишь в компенсированное время.