21 листопада 45+1’
Дженоа 0
Рома 0
21 листопада 14:00
Минай 2
Інгулець 2
21 листопада 17:00
Ворскла 5
Маріуполь 1
21 листопада 19:30
Десна 0
Колос 1
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
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Тренувалася на квасолі, а тепер запалює у Instagram: фото запальної Вівіан Саліби

Андрій Трофімов
21 листопада, 22:20
Уродженка Сан-Паулу є найкращою покеристкою Бразилії, підкорюючи не лише картковий світ, а й Instagram

Вівіан Саліба - найкраща покеристка Бразилії / Фото: Instagram Вівіан Саліби

Найуспішнішою бразильською покеристкою є Вівіан Саліба. 28-річна красуня професійно грає з 2014 року, заробивши в "живих" турнірах понад 500 тисяч доларів.

Дівчина розповідає, що грала в покер із сім'єю ще в дитинстві. Тоді Віві замість фішок використовувала квасолю, яку любила. Тому перемоги Саліба відзначала з особливою радістю.

Не дивно, що на професійний покер Віві підсіла завдяки батькові, з яким у 17 років пішла до одного з клубів. Дочекавшись 18-річчя красуня розпочала свою кар'єру, адже тепер їй можна було відвідувати казино.

Перший гучний успіх Вівіан здобула в онлайні, зігравши у фіналі аматорського жіночого турніру під егідою однієї з румов. Одразу після цього Саліба підписала перший контракт із казино у чеському Розвадові, а її популярність стала зростати.

Бразилійка 11 разів потрапляла у призи на турнірах WSOP, де й оформила свій бест-кеш У 2019 році Саліба посіла 4 місце в івенті Crazy Eights отримавши 308 тисяч доларів. Більше половини свого прибутку від покеру! Причому красуня могла опинитися в хедз-апі, пішовши в олл-ін із парою дам, проте нарвалася на двох тузів у суперника.

Звичайно ж, заробити велику славу на одному покері їй було б вкрай важко, але краса Віві зіграла свою справу. Саліба веде активний спосіб життя, займається спортом та йогою, а також не відмовляє собі у медитації.

Крім того, бразилійка активно виставляє фотографії в Instagram, де на неї вже підписано 45,5 тисяч фоловерів. У дівчини на сторінці багато покерного контенту, а також знімки та відео з подорожей, яких у неї багато через бажання частіше грати в покер.