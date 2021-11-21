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Тренировалась на фасоли, а теперь зажигает в Instagram: фото зажигательной Вивиан Салибы

Андрей Трофимов
21 ноября, 22:20
Уроженка Сан-Паулу является лучшей покеристкой Бразилии, покоряя не только карточный мир, но и Instagram

Вивиан Салиба - лучшая покеристка Бразилии / Фото: Instagram Вивиан Салибы

Самой успешной бразильской покеристкой является Вивиан Салиба. 28-летняя красотка профессионально играет с 2014 года, заработав в "живых" турнирах более 500 тысяч долларов.

Девушка рассказывает, что играла в покер с семьей еще в детстве. Тогда Виви вместо фишек использовала фасоль, которую любила. Поэтому победы Салиба отмечала с особой радостью.

Неудивительно, что на профессиональный покер Виви подсела благодаря отцу, с которым в 17 лет пошла в один из клубов. Дождавшись 18-летия красотка начала свою карьеру, ведь теперь ей можно было посещать казино.

Первый громкий успех Вивиан добыла в онлайне, сыграв в финале аматорского женского турнира под эгидой одной из румов. Сразу после этого Салиба подписала первый контракт с казино в чешском Розвадове, а ее популярность стала расти.

Бразильянка 11 раз попадала в призы на турнирах WSOP, где и оформила свой бест-кэш. В 2019 году Салиба заняла 4 место в ивенте Crazy Eights, получив 308 тысяч долларов. Более половины своего дохода от покера! Причем красотка могла оказаться в хедз-апе, пойдя в олл-ин с парой дам, однако нарвалась на двух тузов у соперника.

Конечно же, заработать большую славу на одном только покере ей было бы крайне тяжело, но красота Виви сыграла свое дело. Салиба ведет активный образ жизни, занимается спортом и йогой, а также не отказывает себе в медитации.

Кроме того, бразильянка активно выставляет фотографии в Instagram, где на нее уже подписано 45,5 тысячи фолловеров. У девушки на странице немало покерного контента, а также снимки и видео из путешествий, коих у нее немало из-за желания почаще играть в покер.