5 лютого 22:00
Тоттенгем 3
Брайтон 1
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:00
Сенегал --
Єгипет --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
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Тест на цікаві факти про Неймара. Як добре ви знаєте зірку футболу та покеру?

Анатолій Дерека
6 лютого, 07:49
Перевірте свої знання про одного з найкращих футболістів сучасності, який чудово показує себе за покерним столом

Неймар чудово проявляється себе не тільки на футбольному полі, але й за покерним столом / Фото: AFP, Cardmates

Вчора одному з найкращих футболістів сучасності Неймару виповнилося 30 років. Бразилець активно підкорює футбольні висоти, а також голосно заявляє про себе у покері.

За свою кар'єру Неймар виграв 27 різних трофеїв, у тому числі чемпіонства у Бразилії, Іспанії та Франції, а також Копа Лібертадорес та Лігу чемпіонів. Також форвард зібрав колекцію з більш ніж 20 індивідуальних нагород.

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Неймар – головна зірка чемпіонату Франції / Фото: Reuters

Має успіх Ней і в покері, яким він серйозно захопився у 2014 році. За рік він зіграв на Charity Home Game, благодійному турнірі у Сан-Паулу.

А у 2018 році форвард взяв участь у Brazilian Series of Poker (BSOP), посівши підсумкове 6-е місце, що принесло йому близько 18 тисяч євро. Нещодавно Неймар розірвав суперників в онлайні, оформивши свій бесткеш.

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До вашої уваги – тест на цікаві факти про Неймара. Як багато ви знаєте про зірку футболу та рекламну особу покеру? Перевірмо!