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Тащить за ПСЖ, розриває в онлайні. Зірковий Неймар виграв 10 тисяч під час паузи у футболі

Анатолій Дерека
11 листопада, 10:40
Лідер збірної Бразилії вирішив підготуватися до битви з Колумбією за допомогою покеру і досяг успіху в кількох онлайн-івентах

Неймар успішний не лише у футболі, а й у покері / Фото: Getty Images

Клубний футбол пішов на міжнародну паузу, коли гравці роз'їхалися по своїх національних збірних. Не став винятком і зірка ПСЖ та збірної Бразилії Неймар.

На вихідних форвард оформив дубль у матчі французької Ліги 1 проти Бордо, а після цього вирішив відіграти кілька великих покерних турнірів в онлайні. Неймар є одним із найзатятіших футболістів-покеристів і навіть має особистий контракт з одним із румів.

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/ Фото: Reuters

Так, на початку тижня бразильська "десятка" відіграла три івенти в High Roller Club, заплативши бай-іну в загальній сумі на 2 тисячі доларів. У найдорожчому з них Daily Cooldown Неймар зазнав невдачі, залишившись без призів.

А ось у двох інших Daily SuperSonic зірка ПСЖ затащив. У першому івенті Неймар посів третє місце, піднявши 3,1 тисячі доларів. А другий такий турнір бразилець і зовсім виграв, заробивши 6,9 тисячі.

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У вирішальній роздачі на переможному турнірі Неймар із К4 вивів опонента в олл-ін із AJ. Король на флопі зрештою приніс перемогу бразильцеві.

Зазначимо, що вже сьогодні вночі Неймар зі своєю національною командою буде битися зі збірною Колумбії у відборі на ЧС-2022. Бразилія впевнено лідирує у кваліфікаційному турнірі у Південній Америці та у разі перемоги над опонентом сьогодні достроково гарантує собі путівку на Мундіаль.