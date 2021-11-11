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Тащит за ПСЖ, разрывает в онлайне. Звездный Неймар выиграл 10 тысяч во время паузы в футболе

Анатолий Дерека
11 ноября, 10:40
Лидер сборной Бразилии решил подготовиться к битве с Колумбией с помощью покера и преуспел в нескольких онлайн-ивентах

Неймар успешен не только в футболе, но и в покере / Фото: Getty Images

Клубный футбол ушел на международную паузу, когда игроки разъехались по своим национальным сборным. Не стал исключением и звезда ПСЖ и сборной Бразилии Неймар.

На выходных форвард оформил дубль в матче французской Лиги 1 против Бордо, а после этого решил отыграть несколько крупных турниров по покеру в онлайне. Неймар является одним из самых заядлых футболистов-покеристов и даже имеет личный контракт с одним из румов.

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Неймар / Фото: Reuters

Так, в начале недели бразильская "десятка" отыграл три ивента в High Roller Club, заплатив бай-ина в общей сумме на 2 тысячи долларов. В самом дорогом из них Daily Cooldown Неймар потерпел неудачу, оставшись без призов.

А вот в двух других Daily SuperSonic звезда ПСЖ затащил. В первом ивенте Неймар занял третье место, подняв 3,1 тысячи долларов. А второй подобный турнир бразилец и вовсе выиграл, заработав 6,9 тысячи.

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В решающей раздаче на победном турнире Неймар с К4 вывел оппонента в олл-ин с AJ. Король на флопе в итоге принес победу бразильцу.

Отметим, что уже сегодня ночью Неймар со своей национальной командой сразится со сборной Колумбии в отборе на ЧМ-2022. Бразилия уверенно лидирует в квалификационном турнире в Южной Америке и в случае победы над оппонентом сегодня досрочно гарантирует себе путевку на Мундиаль.