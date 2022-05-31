Талановита у всьому: як американська покеристка побудувала одностатеве сім'ю з близнюками (фото)

Ванесса Руссо побудувала успішну сім'ю зі своєю дружиною / Фото: Instagram Ванесси Руссо

Однією з найвідоміших покеристок США є уродженка Нью-Йорка Ванесса Руссо. Дівчина приваблює не тільки своєю нетривалою кар'єрою за овальним столом, а й іншими особливостями.

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Ванесса народилася в Нью-Йорку, проте у віці трьох років переїхала з сім'єю на батьківщину батька до Франції. Повернутися в США дівчина змогла у віці 10 років, коли її мати розлучилася з чоловіком і переїхала до Флориди.

Руссо є досить різнобічною особою. У дитинстві вона захоплювалася баскетболом і плаванням, а також грала на скрипці. Тоді ж в ранньому віці Ванесса і захопилася картами.

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Школу вона закінчила з відзнакою, після чого отримала економічну освіту в університет Дьюка. Також Ванесса провчилася у Школі Права Університету Маямі та мала намір стати юристом. Втім, перші успіхи в покері змусили її зробити ставку саме на такий вид діяльності.

Вперше голосно про себе Руссо заявила у 2006 році, зайнявши 5 місце в турнірі на WSOP Circuit. Вона була наймолодшою дівчиною, яка зіграла за фінальним столом серії. Після цього Ванесса грала в багатьох турнірах і потрапляла в призи.

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Її головне досягнення – перемога в European High Roller Championship 2009 у Монако, де вона зуміла підняти 700 тисяч доларів. До слова, саме за покерним столом Руссо зустріла свого чоловіка Чеда Брауна, з яким прожила три роки. У 2014 році Чед помер від раку.

Через рік дівчина не побоялася зробити камінг-аут та розповіла про стосунки з іншою покеристкою Мелісою Уеле. У тому ж році пара узаконила свої стосунки. Особливим для них став 2020 рік, коли Мелісса та Ванесса народили трьох хлопчиків шляхом ЕКО.

Уеле народила малюка Лукаса, тоді як сама Ванесса подарувала світові пару близнюків – Лондон та Лоренцо. На цей момент дівчина призупинила кар'єру покеристки, вирішивши стати ді-джеєм і записувати треки зі своєю другою половинкою.