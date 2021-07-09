Талантлива во всем: как американская покеристка построила однополую семью с близнецами (фото)

Ванесса Руссо открыто призналась в своей ориентации и вот уже более года воспитывает трех сыновей вместе с Мелиссой Уэле

Ванесса Руссо построила успешную семью со своей женой / Фото: Instagram Ванессы Руссо

Одной из самых известных покеристок США является уроженка Нью-Йорка Ванесса Руссо. Девушка привлекает не только своей непродолжительной карьерой за овальным столом, но и другими особенностями.

Ванесса родилась в Нью-Йорке, однако в возрасте трех лет переехала с семьей на родину отца во Францию. Вернуться в США девушка смогла в возрасте 10 лет, когда ее мать развелась с мужем и переехала во Флориду. Руссо является довольно разносторонним человеком. В детстве она увлекалась баскетболом и плаванием, а также играла на скрипке. Тогда же в раннем возрасте Ванесса и увлеклась картами.

Школу она закончила с отличием, после чего получила экономическое образование в университет Дьюка. Также Ванесса отучилась в Школе Права Университета Майами и намеревалась стать юристом. Впрочем, первые успехи в покере заставили ее сделать ставку именно на такой вид деятельности.

Впервые громко о себе Руссо заявила в 2006 году, заняв 5 место в турнире на WSOP Circuit. Она была самой молодой девушкой, которая сыграла за финальным столом серии. После этого Ванесса играла во многих турнирах и попадала в призы. Ее главное достижение – победа в European High Roller Championship 2009 в Монако, где она сумела поднять 700 тысяч долларов. К слову, именно за покерным столом Руссо встретила своего мужа Чэда Брауна, с которым прожила три года. В 2014 году Чэд умер от рака.

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Спустя год девушка не побоялась совершить каминг-аут и рассказала об отношениях с другой покеристкой Мелиссой Уэле. В том же году пара узаконила свои отношения. Особенным для них стал 2020 год, когда Мелисса и Ванесса родили трех мальчиков путем ЭКО. Уэле родила мальчика Лукаса, тогда как сама Ванесса подарила миру пару близнецов – Лондон и Лоренцо. На данный момент девушка приостановила карьеру покеристки, решив стать ди-джеем и записывать треки со своей второй половинкой.