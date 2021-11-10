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"Так соромно стало": екс-воротар Динамо згадав, як підставив одноклубника на тисячу доларів

Андрій Трофімов
10 листопада, 14:55
Нинішній воротар Інгульця Артем Малиш розповів, як підштовхнув Сідклея до необдуманої ставки та залишив бразильця у "мінусі"

Сідклей (ліворуч) даремно послухав поради Артема Малиша (праворуч) / Фото: Динамоманія

Покер є найпопулярнішим видом розваги для футболістів. Наприклад, Неймар часто грає з професіоналами, а Андрій Шевченко нерідко світився у благодійних івентах.

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Гра в карти також є найчастішим видом дозвілля для гравців київського Динамо. Так, нинішній воротар Інгульця Артем Малиш, який проходив школу киян, згадав кумедний випадок, як змусив партнера по команді програти у карти.

Я тоді грав за дубль Динамо, а Сідклея спускали. Нас поселили в одному номері. Сидить він увечері і грає в покер. Не в звичайний, а на руках одразу п'ять карт (ймовірно, йдеться про п'ятикарткову Омаху).

У нього на руках чи то флеш, чи щось таке. Кажу: "Став все". Він відповів, що у суперника комбінація вища, а я йому: "Ні, став олл-ін. Давай я поставлю, якщо боїшся?" Він погодився.

Я поставив 1000 чи 1500 доларів і програв. Слава Богу, віддавати не довелося. У нього там грошей було – грав на ці півтори тисячі. Мені так соромно стало, а він мені: "Бачиш, я ж казав тобі".

Зазначимо, що Малюк приєднався до Інгульця півтора роки тому, а минулого чемпіонату України зіграв за команди з Петрового сім матчів. У свою чергу Сідклей цього літа пішов у ПАОК і у шести іграх відзначився одним голом.