Син рейдера та підкорювач інстаграмних красунь. Одіозний Ден Білзерян святкує день народження (фото)

Ден Білзерян проводить розкішне життя / Фото: Instagram Дена Білзеряна

Сьогодні свій день народження відзначає найепатажніший покерист світу Ден Білзерян, якому тепер 41 рік. Хлопець є професійним гравцем та зіркою соціальних мереж, а також людиною з неоднозначною репутацією.

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Ден Білзерян народився у місті Тампа вихідця з Вірменії Пола Білзеряна та його дружини Террі Штеффен. Батько починав кар'єру з інвестицій у нерухомість, а пізніше взагалі зайнявся рейдерством. Це дозволило йому збити цілий стан і відкрити для своїх синів трастові фонди.

Ден зізнається, що багатство не компенсувало нестачу уваги від батька, але це зробило хлопця таким, яким він є. Батько рідко бував удома, його більше цікавили фінансові угоди. Та й візити батька не приносили парубкові багато радості. Наприклад, одного разу Білзерян-старший подав до суду на бейсбольну команду, де грав син.

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А коли Дену було 10 років, Пола на рік відправили до в'язниці за шахрайство та несплату податків. Сам хлопчик за цей час встиг вилетіти одразу з двох шкіл. Після цього Білзеряну довелося йти у військове училище, але й там усе склалося не найкращим чином.

Хлопець протримався півтора роки в училищі, після чого був відрахований за недотримання техніки безпеки на стрільбищі. Згодом Ден вступив до університету Флориди для вивчення бізнесу та криміналістики.

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У покер Білзерян почав грати ще під час навчання, але на серйозний рівень вийшов у 2009 році. Тоді американець зіграв у Головному турнірі World Series of Poker і посів 180 місце. А вже через рік один із журналів назвав Дена найсмішнішим покеристом.

У 2013 році Білзерян заявив, що за одну ніч виграв 10,8 мільйони доларів, а через рік розповів, що за 12 місяців заробив 50М на покері. Звичайно, офіційного підтвердження не було.

За всю ігрову кар'єру покерист не виграв жодного турніру. У гемблінговому світі про нього відгукуються як про відверто поганого гравця, але з великою кількістю грошей. Один із факторів – грамотні фінансові операції зі станом батька.

У 2017 році Ден вклався в біткоїн, а також просунув акторську кар'єру, зігравши епізодичні ролі в таких фільмах як "Спасіння", "Великий зрівнювач", "Хлопці зі стовбурами", "Падіння Олімпу" та "Уцілілий". До речі, створення останньої кінострічки він інвестував 1 мільйон доларів.

Звичайно ж, головною причиною популярності Білзеряна є його сторінка в Instagram, на яку вже підписано понад 32 мільйони фоловерів. На ній хлопець показує своє фешенебельне життя і постійно красується у компанії апетитних красунь.