1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Новини покеру

Став на збірну України та грай у покер! Крута акція до матчу проти Шотландії

Анатолій Дерека
1 червня, 13:27
PokerMatch запрошує любителів покеру спрогнозувати переможця сьогоднішньої дуелі у Глазго та виграти призи

Акція PokerMatch до матчу збірної України / Фото: PokerMatch

Сьогодні збірна України з футболу проведе свій перший поєдинок із початку повномасштабної війни проти Росії. Наша команда битиметься за право поїхати на чемпіонат світу-2022.

Онлайн матчу Шотландія – Україна буде доступним у нас на сайті. Гра відбудеться у Глазго на стадіоні "Хемпден Парк". Початок – о 21:45 за київським часом.

Реклама

Тим часом, найбільший покер-рум країни PokerMatch пропонує своїм клієнтам взяти участь у акції "Депозитний тоталізатор". Умови досить прості.

  1. Зробіть депозит від 100 гривень до стартового свистка матчу
  2. У графі бонус-код впишіть команду, яка, на Вашу думку, пройде далі
  • якщо вірите в Україну, то ваш код "UKRAINE"
  • якщо вірите в Шотландію, то ваш код "SCOTLAND"

Читайте також: Збірна України позбавилася переможця Ліги чемпіонів

Після гри 10% від підсумкового призового фонду розділять учасники, які вгадали переможця дуелі. Сума буде нарахована ним турнірними грошима протягом двох днів.

Реклама

Пряма трансляція поєдинку буде доступна на телеканалах Індіго та Футбол 1. Крім того, матч Шотландія – Україна дивитись онлайн можна буде на сервісі OLL.TV.