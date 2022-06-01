1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
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Ставь на сборную Украины и играй в покер! Крутая акция к матчу против Шотландии

Анатолий Дерека
1 июня, 13:27
PokerMatch приглашает любителей покера спрогнозировать победителя сегодняшней дуэли в Глазго и выиграть призы

Акция PokerMatch к матчу сборной Украины / Фото: PokerMatch

Сегодня сборная Украины по футболу проведет свой первый поединок с начала полномасштабной войны против России. Наша команда будет биться за право поехать на чемпионат мира-2022.

Онлайн матча Шотландия – Украина будет доступен у нас на сайте. Игра состоится в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Начало – в 21:45 по киевскому времени.

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Тем временем, крупнейший покер-рум страны PokerMatch предлагает своим клиентам принять участие в акции "Депозитный тотализатор". Условия достаточно просты.

  1. Сделайте депозит от 100 гривен до стартового свистка матча
  2. В графе бонус-код впишите команду, которая, по Вашему мнению, пройдет дальше
  • если верите в Украину, то ваш код "UKRAINE"
  • если верите в Шотландию, то ваш код "SCOTLAND"

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После игры 10% от итогового призового фонда разделят участники, которые угадали победителя дуэли. Сумма будет начислена им турнирными деньгами в течение двух дней.

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Прямая трансляция поединка будет доступна на телеканалах Индиго и Футбол 1. Кроме того, матч Шотландия – Украина смотреть онлайн можно будет на сервисе OLL.TV.