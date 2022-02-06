5 лютого 22:00
Тоттенгем 3
Брайтон 1
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:00
Сенегал --
Єгипет --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
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Баварія --
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Бій за Лігу чемпіонів: чого чекати від матчу Барселона – Атлетіко

Кирило Круторогов
6 лютого, 09:02
Кирило Круторогов ставить те, що Барселона не програє Атлетіко та може навіть виграти. Анонс та прогноз на матч чемпіонату Іспанії

Хаві та Дієго Сімеоне вперше зустрінуться у ролі тренерів-опонентів

На сьогодні в Іспанії призначено центральний матч 23-го туру Ла Ліги. На стадіоні "Камп Ноу" змагатимуться Барселона та Атлетіко. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

БАРСЕЛОНА – АТЛЕТІКО
6 лютого, неділя, о 17:15, Мегого
Котирування Parimatch на результат: 2.35 – 3.40 – 3.15

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Найцікавіший для глядачів та найважливіший матч для обох команд. На даний момент вони є сусідами за турнірною таблицею, але обидві незадоволені позиціями, які займають. Атлетико – чинний чемпіон Ла Ліги – займає четверте місце, а Барселона перебуває на пункт нижче, тобто поза зоною Ліги чемпіонів з відставанням на один бал.

В останніх п'яти матчах каталонці двічі програли в овертаймах (Реалу та Атлетику), втратили очки з Гранадою (1:1), а також мінімально обіграли Лінарес та Алавес (2:1 та 1:0 відповідно). У команди Хаві вимальовується дуже складний календар.

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Ліга чемпіонів. Динамо – Барселона 0:1. Київ, Олімпійський, 2 листопада 2021 / Фото: Reuters

До кінця лютого вони проведуть шість поєдинків: проти "матрацників", Еспаньола, Валенсії, Атлетика та двічі проти Наполі. Взимку "блаугранас" непогано посилилися, підписавши Феррана Торреса, Адама Траоре та Обамеянга. Але габонець, а також Фаті, Депай, Сержі Роберто, Умтіті та Ерік Гарсія не зіграють.

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Атлетико цього сезону добряче лихоманить і йому відверто не вистачає стабільності. Позитивними серіями просто не пахне. В останніх матчах мадридці зіграли внічию з Вільярреалом (2:2), поступилися Атлетику та Реал Сосьєдаду, а напередодні вирвали вольову перемогу над Валенсією (3:2). На "Камп Ноу" за них не зіграють Льоренте та Грізманн.

ПРОГНОЗ: Не найпростіший для прогнозу матч. Думаю, феєричним він не буде – ТМ 3.0 і Барселона не програє. Схиляюся до перемоги каталонців.

Котирування Parimatch на ці результати:

  • перемога Барселони – 2.35
  • нічия – 3.40
  • тотал менше 3,0 – 1.42