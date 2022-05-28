Спортсмена зі США заарештували за шахрайство зі ставками на 25 мільйонів

Корі Зейдману загрожує в'язниця

У світі покеру викрили нового шахрая. Ним виявився володар золотого браслета на WSOP 2012 Корі Зейдман, заарештований у Флориді.

Окружний суд США у Східному окрузі Нью-Йорка опублікував обвинувальний акт. У ньому покериста звинувачують у змові з метою шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку та пошти, а також відмиванні грошей через незаконну схему ставок.

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Її Зейдман використав на території Лонг-Айленду та Флориди. Стверджується, що Корі обіймав керівну посаду компанії "Організація Фенікс" з 2004 по 2020 роки.

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У цей час він та його спільники розміщували рекламу на радіо, яка просувала неправдиві твердження про збір спортивної інформації, а також обіцяли перевірені ставки у вигляді інвестицій без високих ризиків.

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Зейдман і компанія закликали любителів спорту телефонувати за перевіреною інформацією про ставки, а за особистого контакту запевняв клієнтів, що має інсайдерську інформацію про договірні матчі. За цей час Корі обдурив людей на 25 мільйонів доларів.