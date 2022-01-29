Спасибі бабусі! Історія неймовірної роздачі, яка прославила Кері Катца (відео)

Кері Катц входить до ТОП-10 найуспішніших гравців в історії покеру / Фото: Pokernews

29 січня виповнилося 52 роки одному з найбагатших покеристів у світі Кері Катцу. Американець став мільйонером ще до того, як сів за стіл покеру, а в гемблінговій індустрії проявив себе і з іншого боку.

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Саме Катц є власником найбільшого покерного стрімінгового сервісу PokerGo. Ресурс не лише транслює найбільші івенти, а й сам проводить турніри серед хайролерів.

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Що ж до самого Кері, то він закінчив Університет Джорджії та у 1999 році заснував компанію College Loan Corporation. Фірма займалася видачею студентських кредитів у США. Катц працював у ній аж 15 років.

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Кері Катц

Американець покером почав займатися в середині нульових, коли його на цю гру підсадила бабуся. За цей час Катц встиг заробити в "живих" турнірах аж 33,6 мільйона доларів, що дозволяє йому входити до ТОП-10 найуспішніших покеристів.

Попри те, що Кері не вигравав браслети WSOP, гучних перемог у нього було достатньо. Проте найяскравіше він показав себе за столом турніру Big One fo One Drop у 2014 році.

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Бай-ін події склав аж 1 мільйон доларів, але Кері окупив ці витрати, посівши 8 місце (1,3М призових). Особливо запам'ятався нокаут Коннора Дрінана.

Обом гравцям випала пара тузів, суперники пішли в олл-ін і вже були готові до дільниці, проте в цій ситуації Катц зумів забрати весь банк. Дивимося та насолоджуємося!